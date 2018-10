МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Культовая американская группа Bon Jovi выступит в Москве 31 мая 2019 на стадионе "Лужники" в рамках тура This House Is Not For Sale, сообщила пресс-служба компании Sav Entertainment.

"Это абсолютно историческое событие, они здесь были один раз 30 лет назад на международном рок-фестивале. Каждый год кто-нибудь объявлял, что он везет Бон Джови, и вот это случилось. Мы, конечно, очень волнуемся. 30 лет назад они были мега-группой, поклонники выросли, но сейчас такая ностальгия по старой музыке", — рассказала журналистам глава компании Sav Entertainment Надежда Соловьева.

Последний альбом группы This House Is Not For Sale вышел в 2016 году и сразу оказался на верхних строчках хит-парадов.

"Это новая обновленная версия Bon Jovi, новый состав музыкантов, который впечатляет все больше. Мы звучим лучше, чем когда-либо и получаем удовольствие от каждой минуты на сцене. Каждый раз мы выкладываемся на 100 % и для себя, и для фанатов", — приводит пресс-служба слова основателя группы и ее лидера Джона Бон Джови.

Для тура группа приготовила 95 песен, которые будут меняться на каждом концерте, но во всех городах прозвучат суперхиты, благодаря которым группа продала более 130 миллионов пластинок.

Кроме музыкантов оригинального состава Джона Бон Джови, Дэвида Брайна и Тико Торреса в группу сейчас входит басист Хью Макдоналд, мультиинструманталист Эверетт Бредли, ко-продюсер Джон Шенкс и соло гитарист Фил Х.

Bon Jovi — американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. Bon Jovi выпустили 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома. В 2006 году были включены в Зал музыкальной славы Великобритании. В 2018 году Bon Jovi были включены в "Зал славы рок-н-ролла".