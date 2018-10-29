Горбачев будет присутствовать на московской премьере фильма о себе

Создатели документального фильма Знакомьтесь, Горбачев немецкий писатель и режиссер Вернер Херцог и британский режиссер Андре Сингер на встрече с Михаилом Горбачевым. Архивное фото

Создатели документального фильма Знакомьтесь, Горбачев немецкий писатель и режиссер Вернер Херцог и британский режиссер Андре Сингер на встрече с Михаилом Горбачевым. Архивное фото

ЛОНДОН, 29 окт – РИА Новости, Мария Табак. Документальный фильм "Знакомьтесь, Горбачев" станет сюрпризом для его героя, единственного президента СССР Михаила Горбачева, который обещал обязательно приехать на московскую премьеру 8 ноября, рассказала в интервью РИА Новости продюсер картины Светлана Палмер.

Сам Горбачев его еще не видел — сотрудники Горбачев-фонда решили, что готовый фильм должен стать сюрпризом для него.

"Восьмого ноября состоится премьера в Москве, и Михаил Сергеевич на нее придет. Он сказал, что даже если ему ради этого придется выйти из больницы, он все равно придет. Фонд пригласил большое количество народа, порядка 200 человек, в том числе глав телеканалов, главных редакторов газет, радиостанций, многих послов других стран, будет делегация из Японии, поскольку Горбачев до сих пор чрезвычайно популярен в Японии", — рассказала Палмер.

В основу документального фильма немецкого кинорежиссера Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера легли личные интервью с Горбачевым.