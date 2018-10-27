В Воронеже пройдет международный детский театральный фестиваль "Маршак"

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Семнадцать театров из России, Франции и Швейцарии примут участие в IV Международном детском театральном фестивале "Маршак", который пройдет в Воронеже с 27 октября по 4 ноября, сообщили в пресс-службе смотра.

На фестиваль в Воронеж, где родился известный детский писатель Самуил Маршак, приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Петрозаводска, Абакана, а также из Франции и Швейцарии.

Детский форум "Маршак" создан в 2015 году и проводится дирекцией известного Платоновского фестиваля. В память о писателе Самуиле Маршаке в афишу фестиваля обязательно включаются спектакли по его произведениям. Программа традиционно состоит не только из показов лучших спектаклей последних лет для детей, но и образовательной части – лекций и мастер-классов театральных педагогов и режиссеров.

Кураторами смотра в первые годы был Михаил Бычков (арт-директор Платоновского форума) и Алексей Малобродский. С 2018 года куратором программы стала Варвара Коровина, известный театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей.

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу стать крупнейшим детским театральным фестивалем в России. За несколько фестивальных дней мы рассчитываем показать нашим зрителям почти 60 разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре… Я уверена, что через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы в Воронеж, чтобы увидеть лучшие спектакли, для многих станет традицией", — сказала накануне фестиваля Коровина.

Фестиваль "Маршак" проходит при поддержке Правительства Воронежской области, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, Союза театральных деятелей РФ.