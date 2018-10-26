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Культура

Пьер Карден соболезнует близким Караченцова в связи с его кончиной

Сюжет:
Умер Николай Караченцов (25)
(обновлено: 13:24 26.10.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Николай Караченцов. Архивное фото.Актер Николай Караченцов. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский модельер Пьер Карден соболезнует близким российского актёра Николая Караченцова.

Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Ленком" в день похорон Караченцова покажет "Юнону и Авось"

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где он служил много лет.

Как сообщил РИА Новости представитель Кардена Жан-Паскаль Эс, модельер "очень задет новостью о смерти известного российского актёра Николая Караченцова".

"Это был талантливый человек, и Пьер Карден хранит замечательные воспоминания о нем и опере "Юнона и Авось". Пьер Карден просит вас передать его близким соболезнования", — добавил собеседник агентства.

Сегодня "Юнона" и "Авось" является одной из наиболее популярных и востребованных рок-опер как в России, так и за рубежом. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола.

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Никто не сыграет графа Резанова так, как Караченцов, заявил Жириновский

Первая зарубежная премьера рок-оперы состоялась в 1983 году в Париже, на сцене театра Espace Pierre Cardin, после чего последовали триумфальные гастроли в США, Германии, Голландии и других странах. Тогда спектакль, где главную роль — русского графа Николая Резанова — играл Николай Караченцов, имел оглушительный успех. В основе сюжета спектакля — судьба Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках "Юнона" и "Авось" к берегам Калифорнии.

История любви русского морского офицера графа Резанова и его невесты американо-испанской девушки Кончиты, сочиненная поэтом Андреем Вознесенским и положенная на музыку Алексеем Рыбниковым в постановке художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова стала по-настоящему звездным спектаклем, визитной карточкой "Ленкома".

Незабываемый голос и неподражаемый взгляд: актер Николай Караченцов
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкПрирода щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.Сцена из спектаклея Тиль
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкКараченцов был всенародным кумиром.Актер Николай Караченцов
© РИА Новости / Галина Кмит
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Караченцов был всенародным кумиром.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкЛюди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Люди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
© РИА Новости / А. АгеевПерейти в фотобанкС "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.Татьяна Грушина (Судец) и Николай Караченцов ведут Голубой огонек
© РИА Новости / А. Агеев
Перейти в фотобанк
С "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанк"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.Николай Караченцов и Андрей Миронов на съемках фильма Человек с бульвара Капуцинов
© РИА Новости / Галина Кмит
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"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанкАктер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкВсемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".Актер Московского театра им. Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов
© РИА Новости / Валерий Плотников
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Всемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкКараченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы Юнона и Авось
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Караченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУспех спектакля был ошеломляющим.Сцена из оперы Юнона и Авось
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Успех спектакля был ошеломляющим.
© РИА Новости / А. АгеевПерейти в фотобанкНо актер не стал заложником романтического амплуа.Актер театра Ленком Николай Караченцов ведет передачу Голубой огонек
© РИА Новости / А. Агеев
Перейти в фотобанк
Но актер не стал заложником романтического амплуа.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкКараченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Караченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.Караченцов в фильме Белые росы
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПрощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.Николай Караченцов в спектакле Шут Балакирев
© РИА Новости / Галина Кмит
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Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМосковская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.Актер Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНиколай Караченцов в театре "Ленком".Актер Николай Караченцов во время сбора труппы театра Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Караченцов в театре "Ленком".
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