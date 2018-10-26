Пьер Карден соболезнует близким Караченцова в связи с его кончиной

ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский модельер Пьер Карден соболезнует близким российского актёра Николая Караченцова.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где он служил много лет.

Как сообщил РИА Новости представитель Кардена Жан-Паскаль Эс, модельер "очень задет новостью о смерти известного российского актёра Николая Караченцова".

"Это был талантливый человек, и Пьер Карден хранит замечательные воспоминания о нем и опере "Юнона и Авось". Пьер Карден просит вас передать его близким соболезнования", — добавил собеседник агентства.

Сегодня "Юнона" и "Авось" является одной из наиболее популярных и востребованных рок-опер как в России, так и за рубежом. Ее премьера состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола.

Первая зарубежная премьера рок-оперы состоялась в 1983 году в Париже, на сцене театра Espace Pierre Cardin, после чего последовали триумфальные гастроли в США, Германии, Голландии и других странах. Тогда спектакль, где главную роль — русского графа Николая Резанова — играл Николай Караченцов, имел оглушительный успех. В основе сюжета спектакля — судьба Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках "Юнона" и "Авось" к берегам Калифорнии.

История любви русского морского офицера графа Резанова и его невесты американо-испанской девушки Кончиты, сочиненная поэтом Андреем Вознесенским и положенная на музыку Алексеем Рыбниковым в постановке художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова стала по-настоящему звездным спектаклем, визитной карточкой "Ленкома".