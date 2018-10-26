Путин назвал смерть Караченцова невосполнимой утратой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Караченцова, назвав его смерть невосполнимой утратой, сообщает пресс-служба Кремля.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, об этом РИА Новости сообщил сын артиста.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью. Уход Николая Петровича Караченцова — огромная невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас", — говорится в сообщении.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.