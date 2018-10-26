Жена Караченцова рассказала о последних днях артиста

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жена Николая Караченцова Людмила Поргина в интервью НТВ рассказала о состоянии супруга перед смертью.

"Он уже перестал глотать, ослаб, не мог стоять на ногах. Он знал, что это приближается, но боролся до последнего. Просто молодец. Изо всех сил цеплялся за жизнь", — заявила Поргина.

В 2005 году актер попал в ДТП в Москве и получил тяжелую травму головы, после которой не смог продолжать карьеру в "Ленкоме". В октябре 2017 у знаменитого артиста диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком, а в следующем месяце он начал курс лечения. В сентябре 2018 года Караченцова госпитализировали из-за воспаления легких.

Зрителям народный артист запомнился ролями в фильмах "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Дом, который построил Свифт" и "Человек с бульвара Капуцинов".