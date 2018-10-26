"Я тебя никогда не забуду". Каким мы запомним Николая Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Москве на 74-м году жизни от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов. Тринадцать лет назад он попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Один из лучших актеров театра "Ленком", он пришел работать в эту труппу сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1976-м. Здесь он прослужил всю жизнь — именно прослужил, считая театральную сцену все же главной для себя.

Караченцов был ярким и харизматичным. Хрипловатый голос, запоминающаяся внешность и уникальная пластика. Универсальный актер, умевший все. Его мать была балетмейстером, помимо танцев, Николай со школьных лет занимался боксом. Юношеская привычка осталась на всю жизнь — Караченцов всегда был в прекрасной физической форме, обладал мягкой спортивной походкой, держал осанку. Его ловкость и умение делать акробатические трюки всегда были видны в кадре. Кроме этого, актер прекрасно фехтовал и ездил верхом. Кстати, даже в театре его прозвали Энерджайзером.

В одном из интервью он когда-то сказал, что хотел в актерской профессии уметь делать все. Это ему удавалось. Будучи драматическим актером, он прекрасно пел. Голос был сильным, полным энергии, со своей, особенной интонацией.

Сам он признавался, что по своей природе ленив. Был уверен, что если бы занимался другой профессией — например, пошел бы по стопам отца и стал художником, — не написал бы ни одной картины.

Об актерском ремесле Николай Петрович говорил: это работа, "которая сама находит меня". Но в выборе ролей всегда старался "найти золотую середину, от какой-то работы отказаться, на что-то согласиться".

Впрочем, просматривая список фильмов, в которых актер снялся, остается только удивляться, от чего же он отказывался. В фильмографии Караченцова — более ста картин, которые выходили практически ежегодно. И сегодняшние зрители, конечно, знают его прежде всего по работам в кино.

Один из его первых фильмов — "Старший сын" (1975) по одноименной пьесе Александра Вампилова. Эта ранняя большая роль в кино стала, возможно, самой серьезной на экране.

Главный герой пытается вместе с другом (Михаил Боярский) напроситься на ночлег в незнакомый дом, выдавая себя за внебрачного старшего сына хозяина (Евгений Леонов). В итоге между незваными гостями и обитателями квартиры складываются почти родственные отношения, и циничный молодой человек находит в этой семье любовь и понимание.

Незабываемым стал его маркиз Рикардо в музыкальной ленте "Собака на сене" (1977) — глуповатый и нелепый пародийный богач, пытающийся завоевать сердце графини. В этой ленте в полной мере раскрылись вокальные способности Караченцова — все музыкальные номера он, конечно же, пел сам. И серенада "Венец творенья, дивная Диана" в его исполнении стала позже абсолютно самостоятельным номером.

Бестолковым, но обаятельным был его бандит Урри из "Приключений Электроника" (1979), тонким и чувствительным — Билли Кинг из "Человека с бульвара Капуцинов" (1987). Кстати, в этой картине он хотел сыграть роль владельца салона Гарри Маккью, которая досталась Олегу Табакову. Впрочем, Караченцов добавлял, что будь он на месте режиссера и имей такого артиста, как Табаков, то сам бы предложил роль ему, а не себе.

И уточнял: "В нашей профессии есть ведь еще такой закон: заставь себя радоваться за партнера, если у него удачно выходит роль. Как только ты в душе порадуешься его провалу, ты сам станешь хуже играть".

Несмотря на любовь и преданность кинематографу, актер был уверен, что в кино не было роли, равной по масштабу театральным работам. За годы работы в "Ленкоме" он сыграл там порядка двух десятков ролей. Говорил, что другого такого театра больше нет, и признавался, что из "Ленкома" уходить в другую труппу даже никогда не думал.

Без его уникальной энергетики и потрясающего голоса не получила бы такой бешеной популярности рок-опера композитора Алексея Рыбникова "Юнона и Авось". Культовая постановка Марка Захарова на стихи Андрея Вознесенского остается визитной карточкой "Ленкома" с 1981 года.

В золотом составе главные роли играли Николай Караченцов, Елена Шанина и Александр Абдулов. Заполучить билеты на "Юнону и Авось" в Москве было невероятной удачей, зрители занимали очередь в кассы театра с ночи. Постановка триумфально объехала с гастролями не только Россию, но и полмира.

Романтичный, смелый, дерзкий граф Резанов в исполнении Караченцова влюблял в себя женщин. Мужчины стремились ему подражать. А главный хит "Юноны и Авось" — песню "Я тебя никогда не забуду" — знают даже те, кому не посчастливилось попасть на спектакль. Последние десять лет роль графа Резанова исполняют Дмитрий Певцов и Николай Раков, но оригинальную версию постановки с Караченцовым можно увидеть в теле- и киноверсии.

В 2005 году артист попал в тяжелую автомобильную аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму. После сложной операции восстановиться так и не удалось, несмотря на титанические усилия самого Николая Петровича, его жены — актрисы Людмилы Поргиной, врачей и близких.

В течение 13 лет каждый его день был расписан по часам: лечебная гимнастика, занятия с логопедом, чтение литературы и прогулки. Было понятно, что полностью восстановиться не удастся никогда. Видеть некогда энергичного Караченцова в таком состоянии было тяжело, но близкие, а вместе с ними и поклонники, неизменно надеялись на лучшее и восхищались его стойкостью и силой воли.

В одном из своих интервью актер утверждал: "Есть закон. Я обязан играть каждый спектакль так, будто он последний в жизни". И еще он говорил: "Без риска немыслим поиск, а без поиска какое же искусство?"

Прощание с Николаем Караченцовым запланировано на 29 октября на сцене "Ленкома".