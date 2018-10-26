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Культура

"Я тебя никогда не забуду". Каким мы запомним Николая Караченцова

Сюжет:
Умер Николай Караченцов (26)
(обновлено: 13:01 26.10.2018)
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© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкАктер Московского театра им. Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Николай КараченцовАктер Московского театра им. Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов
© РИА Новости / Валерий Плотников
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Москве на 74-м году жизни от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов. Тринадцать лет назад он попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться. Год назад у него нашли злокачественную опухоль в легком.

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Певцов назвал Караченцова неповторимым артистом

Один из лучших актеров театра "Ленком", он пришел работать в эту труппу сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1976-м. Здесь он прослужил всю жизнь — именно прослужил, считая театральную сцену все же главной для себя.

Караченцов был ярким и харизматичным. Хрипловатый голос, запоминающаяся внешность и уникальная пластика. Универсальный актер, умевший все. Его мать была балетмейстером, помимо танцев, Николай со школьных лет занимался боксом. Юношеская привычка осталась на всю жизнь — Караченцов всегда был в прекрасной физической форме, обладал мягкой спортивной походкой, держал осанку. Его ловкость и умение делать акробатические трюки всегда были видны в кадре. Кроме этого, актер прекрасно фехтовал и ездил верхом. Кстати, даже в театре его прозвали Энерджайзером.

В одном из интервью он когда-то сказал, что хотел в актерской профессии уметь делать все. Это ему удавалось. Будучи драматическим актером, он прекрасно пел. Голос был сильным, полным энергии, со своей, особенной интонацией.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Николай Караченцов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Николай Караченцов

Сам он признавался, что по своей природе ленив. Был уверен, что если бы занимался другой профессией — например, пошел бы по стопам отца и стал художником, — не написал бы ни одной картины.

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Прощание с Караченцовым планируют провести 29 октября на сцене Ленкома

Об актерском ремесле Николай Петрович говорил: это работа, "которая сама находит меня". Но в выборе ролей всегда старался "найти золотую середину, от какой-то работы отказаться, на что-то согласиться".

Впрочем, просматривая список фильмов, в которых актер снялся, остается только удивляться, от чего же он отказывался. В фильмографии Караченцова — более ста картин, которые выходили практически ежегодно. И сегодняшние зрители, конечно, знают его прежде всего по работам в кино.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГеннадий Гарбук и Николай Караченцов в фильме "Белые росы"
© РИА Новости
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Геннадий Гарбук и Николай Караченцов в фильме "Белые росы"

Один из его первых фильмов — "Старший сын" (1975) по одноименной пьесе Александра Вампилова. Эта ранняя большая роль в кино стала, возможно, самой серьезной на экране.

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Караченцов ушел из жизни незаслуженно рано, заявила Проклова

Главный герой пытается вместе с другом (Михаил Боярский) напроситься на ночлег в незнакомый дом, выдавая себя за внебрачного старшего сына хозяина (Евгений Леонов). В итоге между незваными гостями и обитателями квартиры складываются почти родственные отношения, и циничный молодой человек находит в этой семье любовь и понимание.

Незабываемым стал его маркиз Рикардо в музыкальной ленте "Собака на сене" (1977) — глуповатый и нелепый пародийный богач, пытающийся завоевать сердце графини. В этой ленте в полной мере раскрылись вокальные способности Караченцова — все музыкальные номера он, конечно же, пел сам. И серенада "Венец творенья, дивная Диана" в его исполнении стала позже абсолютно самостоятельным номером.

Бестолковым, но обаятельным был его бандит Урри из "Приключений Электроника" (1979), тонким и чувствительным — Билли Кинг из "Человека с бульвара Капуцинов" (1987). Кстати, в этой картине он хотел сыграть роль владельца салона Гарри Маккью, которая досталась Олегу Табакову. Впрочем, Караченцов добавлял, что будь он на месте режиссера и имей такого артиста, как Табаков, то сам бы предложил роль ему, а не себе.

И уточнял: "В нашей профессии есть ведь еще такой закон: заставь себя радоваться за партнера, если у него удачно выходит роль. Как только ты в душе порадуешься его провалу, ты сам станешь хуже играть".

Несмотря на любовь и преданность кинематографу, актер был уверен, что в кино не было роли, равной по масштабу театральным работам. За годы работы в "Ленкоме" он сыграл там порядка двух десятков ролей. Говорил, что другого такого театра больше нет, и признавался, что из "Ленкома" уходить в другую труппу даже никогда не думал.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСцена из оперы "Юнона и Авось"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сцена из оперы "Юнона и Авось"

Без его уникальной энергетики и потрясающего голоса не получила бы такой бешеной популярности рок-опера композитора Алексея Рыбникова "Юнона и Авось". Культовая постановка Марка Захарова на стихи Андрея Вознесенского остается визитной карточкой "Ленкома" с 1981 года.

Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жена Караченцова рассказала о последних днях артиста

В золотом составе главные роли играли Николай Караченцов, Елена Шанина и Александр Абдулов. Заполучить билеты на "Юнону и Авось" в Москве было невероятной удачей, зрители занимали очередь в кассы театра с ночи. Постановка триумфально объехала с гастролями не только Россию, но и полмира.

Романтичный, смелый, дерзкий граф Резанов в исполнении Караченцова влюблял в себя женщин. Мужчины стремились ему подражать. А главный хит "Юноны и Авось" — песню "Я тебя никогда не забуду" — знают даже те, кому не посчастливилось попасть на спектакль. Последние десять лет роль графа Резанова исполняют Дмитрий Певцов и Николай Раков, но оригинальную версию постановки с Караченцовым можно увидеть в теле- и киноверсии.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной

В 2005 году артист попал в тяжелую автомобильную аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму. После сложной операции восстановиться так и не удалось, несмотря на титанические усилия самого Николая Петровича, его жены — актрисы Людмилы Поргиной, врачей и близких.

В течение 13 лет каждый его день был расписан по часам: лечебная гимнастика, занятия с логопедом, чтение литературы и прогулки. Было понятно, что полностью восстановиться не удастся никогда. Видеть некогда энергичного Караченцова в таком состоянии было тяжело, но близкие, а вместе с ними и поклонники, неизменно надеялись на лучшее и восхищались его стойкостью и силой воли.

В одном из своих интервью актер утверждал: "Есть закон. Я обязан играть каждый спектакль так, будто он последний в жизни". И еще он говорил: "Без риска немыслим поиск, а без поиска какое же искусство?"

Прощание с Николаем Караченцовым запланировано на 29 октября на сцене "Ленкома".
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