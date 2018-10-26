Караченцов стал яркой страницей культуры России, заявила депутат Драпеко

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актёр Николай Караченцов стал яркой страницей национальной культуры России и останется ей ещё на многие десятилетия, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Николай Караченцов скончался в Москве в пятницу утром за день до своего дня рождения. Ему было 73 года.

"Я как тысячи и миллионы наших зрителей смотрела его замечательные работы в кино, счастливая видела его работы на театральной сцене. Думаю, что Николай Караченцов — это очень яркая страница нашей национальной культуры. Думаю, что на десятилетия", — сказала РИА Новости Драпеко.

При этом она также отметила, что, несмотря на счастливую актерскую судьбу, его личная трагическая судьба вызывает глубокое сочувствие.

"Столько лет он боролся за то, чтобы вернуться, и вот трагический конец. Конечно, сегодня ужасно жалко Колю и жалко всех его друзей и семью, которая переживала. Поэтому глубочайшие соболезнования его близким, его коллегам", — добавила депутат.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.