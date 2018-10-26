В Москве могут увековечить память Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московская городская дума готова увековечить память народного артиста РСФСР Николая Караченцова, в случае если такое предложение поступит от театра или близких актера, наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где он жил, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание с ним пройдет в Ленкоме 29 октября.

"Коля был любимый актер, любимый человек. Он работал в нашем любимом потрясающем театре "Ленком", был одной из самых ярких звезд этого театра, мы снимались с ним вместе в кино не раз. Последнее время меня ставили в известность о состоянии здоровья Николая, и, к сожалению, он уже приличное время себя очень плохо чувствовал, и ему было все хуже и хуже", — сказал Герасимов РИА Новости в пятницу.

"К сожалению, этой вести мы ждали со дня на день. Мы скорбим вместе. Конечно, он достоин того, чтобы его память была увековечена и предложение, которое внесет театр, а я уверен, что он внесет, мы обязательно рассмотрим", — отметил он.

Он уточнил, что наиболее подходящим местом для этого может стать территория или дом, где проживал артист.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.