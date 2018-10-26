Никто не сыграет графа Резанова так, как Караченцов, заявил Жириновский

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Никто не сможет сыграть роль графа Резанова в "Юноне и Авось" так, как играл Николай Караченцов, на этот спектакль мечтали попасть многие, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в Ленкоме, дата будет известна позже.

"Народная любовь к нему была так сильна, что сообщение о кончине Николая Петровича потрясло миллионы. Кто из нас еще в советские годы не мечтал пробиться в Ленком на Караченцова, на "Юнону и Авось"?.. Никто не сможет повторить такого исполнения, такой проникновенный голос", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

"Вся фракция ЛДПР выражает соболезнования супруге Николая Петровича, его родным, друзьям и миллионам поклонникам", — добавил политик.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.