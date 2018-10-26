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Культура

В Мадриде открылась выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского

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© РИА Новости / Елена ШестернинаВыставка, посвященная фильму Зеркало Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018Выставка, посвященная фильму Зеркало Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Выставка, посвященная фильму Андрея Тарковского "Зеркало", открылась в четверг в Мадриде.

Кинорежиссер Андрей Тарковский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Макаров
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Как рассказал РИА Новости сын режиссера Андрей Тарковский-младший, живущий во Флоренции и приехавший в испанскую столицу на два дня, помимо Мадрида эта выставка будет показана и в других городах Испании. "Эта выставка будет не только здесь, она еще будет показана в других городах, есть определенные планы. В Испании очень любят и трепетно относятся к творчеству отца", — сказал он.

Выставка, посвященная только одному фильму, но, возможно, главному в творчестве режиссера, новая, именно в Испании ее показывают впервые. "Здесь есть материалы, которые никогда не выставлялись, например, фрагменты рабочих дневников "Зеркала", которые до сих пор не публиковались", — рассказал он.

Отдельная часть экспозиции посвящена эпизоду "Испанцы". Этот сюжет "подарил" Тарковскому его друг, знаменитый режиссер Анхель Гутьеррес, который приехал в СССР ребенком, спасаясь от Гражданской войны в Испании (1936-1939). Гутьеррес собрал группу испанцев, "детей войны", снявшихся в фильме, и предоставил уникальные документальные кадры прощания семей в порту  Хихона. В 1974 году Гутьеррес вернулся в Испанию, где создал Камерный театр имени Чехова.

© РИА Новости / Елена Шестернина Выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018

На выставке демонстрируются фотографии съемок фильма, рассказывается о матери и отце Тарковского, поэте Арсении Тарковском, представлены записи из рабочих дневников по тому или иному эпизоду.

"Для "Зеркала" очень важны дневники отца – проследить день за днем процесс съемок, а также восстановить при помощи фотографий детство Тарковского, хронику его жизни и жизни его семьи", — рассказал на пресс-конференции Андрей Тарковский-младший, который возглавляет Международный институт имени Андрея Тарковского.

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© AFP 2018 / Scanpix Sweden/Bonniers Hylen
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По словам директора центра Círculo de Bellas Artes, Хуана Барха, помимо самой экспозиции, которая будет открыта до 27 января 2019 года, пройдут показы фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение", а также состоятся обсуждения фильмов. Кроме того, пройдет презентация книги "Рассказы для кино. Литературные сценарии", изданной впервые на испанском языке.

Хосе Мануэль Моуриньо, один из организаторов выставки, который представляет Институт Андрея Тарковского в Испании, признал, что "нечасто выставки посвящены только одному произведению". "Но "Зеркало" этого заслуживает. Это, без сомнения, шедевр мирового кинематографа", — сказал он.

© РИА Новости / Елена Шестернина Выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
Выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского, открылась в Мадриде. 25 октября 2018

 

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