В Мадриде открылась выставка, посвященная фильму "Зеркало" Тарковского

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Выставка, посвященная фильму Андрея Тарковского "Зеркало", открылась в четверг в Мадриде.
Выставка, посвященная только одному фильму, но, возможно, главному в творчестве режиссера, новая, именно в Испании ее показывают впервые. "Здесь есть материалы, которые никогда не выставлялись, например, фрагменты рабочих дневников "Зеркала", которые до сих пор не публиковались", — рассказал он.
Отдельная часть экспозиции посвящена эпизоду "Испанцы". Этот сюжет "подарил" Тарковскому его друг, знаменитый режиссер Анхель Гутьеррес, который приехал в СССР ребенком, спасаясь от Гражданской войны в Испании (1936-1939). Гутьеррес собрал группу испанцев, "детей войны", снявшихся в фильме, и предоставил уникальные документальные кадры прощания семей в порту Хихона. В 1974 году Гутьеррес вернулся в Испанию, где создал Камерный театр имени Чехова.
На выставке демонстрируются фотографии съемок фильма, рассказывается о матери и отце Тарковского, поэте Арсении Тарковском, представлены записи из рабочих дневников по тому или иному эпизоду.
"Для "Зеркала" очень важны дневники отца – проследить день за днем процесс съемок, а также восстановить при помощи фотографий детство Тарковского, хронику его жизни и жизни его семьи", — рассказал на пресс-конференции Андрей Тарковский-младший, который возглавляет Международный институт имени Андрея Тарковского.
Хосе Мануэль Моуриньо, один из организаторов выставки, который представляет Институт Андрея Тарковского в Испании, признал, что "нечасто выставки посвящены только одному произведению". "Но "Зеркало" этого заслуживает. Это, без сомнения, шедевр мирового кинематографа", — сказал он.