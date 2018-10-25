Назван лучший фильм ужасов в истории

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Издание IndieWire признало картину Стэнли Кубрика "Сияние" лучшим фильмом в жанре ужасов.

Картина снята по произведению "короля ужасов" Стивена Кинга с участием Джека Николсона. Позже писатель называл фильм одной из худших экранизаций его книг.

Главный герой Джек Торренс приезжает в элегантный уединенную гостиницу "Оверлук", чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном, но в отеле начинают происходить странные вещи.

В десятку лучших в жанре ужасов также вошли фильмы "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". В сотню лучших попала и советская кинокартина "Вий", она оказалась на 89-м месте.