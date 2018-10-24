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Культура

Путешествие русских авангардистов в пустыню

(обновлено: 13:08 24.10.2018)
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© Public domainКартина Василия Кандинского Река летом. Архивное фотоКартина Василия Кандинского Река летом. Архивное фото
© Public domain

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Не только людям, но и произведениям искусства, приехавшим в Саудовскую Аравию из северных стран, нужно пройти акклиматизацию: прежде чем предстать перед публикой, картины отдыхают и "приходят в себя" в номере отеля. Корреспондент РИА Новости проследила путь пяти полотен русских авангардистов от аэропорта Эр-Рияда до выставки и убедилась, что организовать такой заграничный "тур" — нелегкий труд.

В эти дни в столице Саудовской Аравии проходит инвестиционный форум Future Investment Initiative, в рамках которого Русский музей совместно с Российским фондом прямых инвестиций впервые проводят в королевстве выставку работ Василия Кандинского и Павла Филонова.

В страну приехали пять картин — "Синий гребень", "Река летом" и "Осень" Кандинского, а также "Победа над вечностью" и "Композиция (Яблоки)" Филонова. Их страховая стоимость оценивается в несколько миллионов евро.

Полет со всеми удобствами

Обычный пассажирский самолет, на борту которого летели картины, приземлился в аэропорту Эр-Рияда рано утром. На земле его ждала команда саудовской компании, специализирующейся на перевозке предметов искусства, 10 сотрудников службы безопасности, четыре машины полиции, а также три грузовика, два из которых в случае необходимости должны были выступить дублерами основной машины.

Картины в Саудовскую Аравию прилетели в больших деревянных ящиках и после сверки всех пломб и документов были осторожно помещены в один из грузовиков. Присутствующим даже предложили залезть в грузовик и проверить, надежно ли закреплены работы русских авангардистов.

За процессом наблюдал известный саудовский художник — Али аль-Рзыза, творчество которого очень ценит король Саудовской Аравии. Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд порой дарит его картины президентам других стран. По словам самого художника, его работа есть и у российского президента Владимира Путина.

Из аэропорта картины доставили сразу в отель Ritz-Carlton, где проходит инвестиционный форум. Переживать за сохранность работ Русскому музею не стоит: в отеле знают, что такое повышенные меры безопасности. В прошлом году Ritz становился роскошной тюрьмой для принцев и министров, которых власти королевства обвинили в коррупции.

В отеле картинам отвели номер. Творения Кандинского и Филонова провели ночь в апартаментах, аренда которых составляет около 500 долларов в сутки. К картинам приставили охрану, которая посменно дежурила в номере и в коридоре.

Искусствовед, галерист Людмила Гринченко
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Картинам русских авангардистов не дают выйти на рынок, считает искусствовед

"Такое впервые в моей практике, чтобы картины оставляли на ночь в отеле", — заметил художник-реставратор Русского музея Андрей Богомолов, который специально приехал из Петербурга, чтобы проследить за доставкой картин, достать их из ящиков, осмотреть, наблюдать за экспонированием. Обычно картины размещаются на время в хранилищах, в специальных помещениях в галереях и музеях.

В номере отеля творениям русских художников также предстояло пройти акклиматизацию.

"Акклиматизация картины после перевозки — это требование системы безопасности экспонирования. Риск — в резком изменении температуры и влажности, — пояснил реставратор. — Картину после переезда, особенно после перелета в самолете при минусовой температуре, что является шоковой ситуацией для произведения, оставляют постоять в ящике несколько часов или даже сутки". Только после этого картину достают и размещают в рамках выставки.

Условия в отеле оказались почти идеальными как по влажности, так и по температуре.

Почему авангард?

На следующий день сотрудники безопасности отеля "зачистили" и осмотрели место проведения выставки, достали картины из ящиков, распаковали, весь процесс запротоколировали и разместили экспонаты в уголке российско-саудовского искусства на площадке форума.

Выставка М. Ларионова. Отдыхающий солдат. 1911
© Третьяковская галерея
Отрекаюсь от Запада. Михаил Ларионов и его новая русская живопись

"Мы подумали, что, поскольку фигуративное искусство в Саудовской Аравии не очень воспринимается, лучше показать что-то абстрактное, — объяснила РИА Новости выбор картин заместитель директора Русского музея Евгения Петрова, которая привезла в Эр-Рияд выставку. — Поскольку Россия — родина абстрактного искусства, то было резонно подумать о Кандинском. Филонов — это другой вид абстрактного искусства. Нам нужно было выбрать разные произведения, гармонирующие друг с другом".

"Главная идея творчества Филонова — искусство должно делаться так же, как природа, произведение искусства должно "прорастать". Его манера письма мелкой кисточкой — это как раз "проращивание" произведений искусства. Нам показалось, что для Саудовской Аравии, близкой к абстракции и к органике, это должно быть интересно", — пояснила она.

Сюзанна Альдосари, студентка журфака одного из вузов Эр-Рияда, родившаяся и прожившая до 16 лет в России, считает, что приезд выставки Русского музея в королевство — "это классная идея".

В Саудовской Аравии она живет больше четырех лет и очень скучает по русской живописи и культуре. По ее словам, в стране лишь относительно недавно появились факультеты, где преподают изобразительное искусство. Сюзанна как раз учится в том вузе, где такое отделение есть, и намерена на него поступить.

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