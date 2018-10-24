Новый спектакль "Снежная симфония" Славы Полунина продлится в Москве неделю

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое представление Славы Полунина "Снежная симфония" пройдет в Москве в театре МДМ с 24 по 31 октября, сообщили организаторы проекта.

"Снежная симфония" — микс цирка и классической музыки. В московской афише восемь представлений, которые пройдут на сцене театра МДМ с 24 по 31 октября. Зрители увидят новые номера и уже знакомые репризы. По словам Полунина, новое представление — переработанное на 70% "снежное шоу".

Этот спектакль создан Полуниным в соавторстве с известным скрипачом, дирижером и обладателем множества престижных музыкальных премий Гидоном Кремером и его оркестром "Кремерата Балтика". "Снежная симфония" — это удивительное соединение фантастической клоунады и классической музыки в первоклассном исполнении.

Идея спектакля-концерта классической музыки, где исполняют произведения Бриттена, Орфа, Шнитке и Канчели, родилась неожиданно. По словам создателей, задорному Рыжему клоуну всегда должен быть противопоставлен лирический Белый. Здесь, в "Снежной симфонии", роль Белого клоуна взяла на себя минималистская музыка.

Два бессловесных искусства – музыка и клоунада — гармонично дополняют друг друга, музыкальные номера чередуются с цирковыми. Незаменимым главным героем спектакля остается обожаемый во всем мире клоун Асисяй в исполнении Полунина.

"Я считаю себя послом из мира детей в мир взрослых. И шоу, конечно, для взрослых, потому что именно им надо помогать, а дети и так счастливы",- считает Полунин.