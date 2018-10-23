Сокуров считает, что пришло время снимать кино на севере

НИКЕЛЬ (Мурманская обл.), 23 окт – РИА Новости. Уникальная по своей красоте северная природа требует особых сюжетов в кинематографе, и сегодня пришло время снимать кино на севере, сказал в интервью РИА Новости режиссер Александр Сокуров.

Сокуров приехал в Мурманскую область для участия в кинофестивале "Северный Характер: Green Screen". На севере Кольского полуострова и Норвегии он показывал свой фильм 2007 года "Александра" и встречался со зрителями.

Сокуров признался, что северная природа поразила его своей красотой и уникальностью. "Красота невыносимая, идеальная, а идеальное выглядит всегда страшным. Совершенная, холодная, ветрами отточенная", — отметил Сокуров.

По мнению режиссера и сценариста, север всегда испытывает людей, и для съемок фильмов здесь нужны "совершенно другие сюжеты". "Например, о том, как счастлив человек просто тем, что жив. О том, что значит полюбить и выжить в сложных для жизни обстоятельствах. Пришло время снимать кино на севере", — сказал Сокуров.

При этом он отметил, что съемки игрового фильма сегодня обходятся в сумму около 24 миллионов рублей.

Александр Сокуров — народный артист России, трижды лауреат Государственной премии РФ, обладатель множества международных наград, лауреат международных премий. По решению Европейской киноакадемии, принятому к 100-летию кинематографа, Александр Сокуров вошел в число ста лучших режиссеров мира.

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Скорбное бесчувствие", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Молох", "Телец", "Солнце", "Фауст" и с триумфом прошедший по всему миру фильм "Русский ковчег". В его фильмах снимались Александр Солженицын, Алла Осипенко, Михаил Пиотровский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.

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