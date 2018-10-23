Гильермо дель Торо станет режиссером анимационного мюзикла "Пиноккио"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл "Пиноккио" для американского сервиса Netflix, сообщается в микроблоге компании в Twitter.

"Лауреат награды Киноакадемии США Гильермо Дель Торо напишет, спродюссирует и снимет мюзикл "Пиноккио" для Netflix", — говорится в сообщении.

Издание Hollywood Reporter, в свою очередь, сообщает, что повествование в мюзикле будет вестись на фоне зарождения фашизма в Италии под руководством Муссолини. По словам режиссера, ни одно искусство не повлияло на его жизнь и творчество так, как анимация, и ни с одним персонажем у него не было такой "личной связи", как с Пиноккио. Именно поэтому дель Торо заявил, что всю свою жизнь хотел снять этот фильм.

Отмечается, что съемки начнутся этой осенью, при этом режиссер уже собрал команду для производства мюзикла. Соавтором сценария станет Патрик Макхэйл, который создал анимационный сериал "По ту сторону изгороди" и написал сценарий для мультсериала "Время приключений". Сорежиссером мюзикла станет Марк Густафсон, который участвовал в съемках "Бесподобного мистера Фокса". Куклы для фильма будут созданы компанией MacKinnon & Saunders, которая создавала персонажей мультфильма "Труп невесты".

В начале марта Гильермо дель Торо завоевал награду Киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Форма воды", повествующей о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории. Фильм стал лидером по количеству номинаций и завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года".