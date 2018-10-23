Гильермо дель Торо станет режиссером анимационного мюзикла "Пиноккио"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл "Пиноккио" для американского сервиса Netflix, сообщается в микроблоге компании в Twitter.
Издание Hollywood Reporter, в свою очередь, сообщает, что повествование в мюзикле будет вестись на фоне зарождения фашизма в Италии под руководством Муссолини. По словам режиссера, ни одно искусство не повлияло на его жизнь и творчество так, как анимация, и ни с одним персонажем у него не было такой "личной связи", как с Пиноккио. Именно поэтому дель Торо заявил, что всю свою жизнь хотел снять этот фильм.
В начале марта Гильермо дель Торо завоевал награду Киноакадемии США "Оскар" за режиссуру фильма "Форма воды", повествующей о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в секретной американской лаборатории. Фильм стал лидером по количеству номинаций и завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года".