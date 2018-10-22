В Чехии реконструировали мемориал в память о жертвах Первой мировой войны

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости. Торжественное открытие реконструированного мемориала в память о жертвах Первой мировой войны состоялось в районе села Йиндржиховице в Карловарском крае на западе Чехии в понедельник, сообщила РИА Новости представитель Генконсульства РФ в Карловых Варах Мария Семенова.

"В районе села Йиндржиховице после значительной реконструкции в понедельник был торжественно открыт мемориал на месте концлагеря, через который в годы Первой мировой войны прошли более 40 тысяч человек, захваченных в плен войсками Австро-Венгрии, в основном, это были граждане России, Сербии и Италии", — сказала Семенова.

Концлагерь у села Йиндржиховице был одним из крупнейших в Европе в годы Первой мировой войны. Первыми здесь появились в 1914 году попавшие в плен на Восточном фронте российские военнослужащие, позднее добавились сербы и итальянцы, а также в небольшом количестве представители других стран, в основном, Восточной Европы. Ежедневно здесь от тяжелого труда и невыносимых условий жизни умирали несколько десятков человек.

В начале 1930-х годов на месте бывшего концлагеря под патронатом президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика был создан мавзолей, в котором ныне находятся останки 189 россиян и более 7 тысяч сербов, по соседству, на лесном кладбище похоронены еще около полутора тысяч узников концлагеря.

В последние годы мемориал в память о жертвах Первой мировой войны был серьезно реконструирован, построена новая, деревянная часовня. В его торжественном открытии в понедельник приняли участие руководители Карловарского края, генконсул РФ в Карловых Варах Михаил Леденёв, посол Сербии, сотрудники посольства Италии в Чехии, представители оборонных ведомств России и Чехии, мотоклубов "Ночные волки" и "Дороги Победы", местные жители, сообщила РИА Новости представитель генконсульства РФ в Карловых Варах Мария Семенова.