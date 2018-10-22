Русский музей планирует провести выставку абстрактного искусства в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 22 окт — РИА Новости. Русский музей планирует при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) организовать в ближайшие месяцы большую выставку российского абстрактного искусства в Саудовской Аравии, рассказала в интервью РИА Новости замдиректора музея по научной работе Евгения Петрова.

РФПИ и Русский музей впервые в истории Саудовской Аравии привезли в Эр-Рияд работы международно признанных российских художников-авангардистов XX века Василия Кандинского и Павла Филонова. Для выставки, которая пройдет в течение нескольких дней в рамках конференции Future Investment Initiative, было отобрано пять картин — "Синий гребень", "Река летом" и "Осень" Кандинского и "Победа над вечностью", "Композиция (Яблоки)" Филонова.

"Мы подумали, что поскольку фигуративное искусство в Саудовской Аравии не очень воспринимается, лучше показать что-то абстрактное. Поскольку Россия — родина абстрактного искусства, то было резонно подумать о Кандинском, о Филонове", — объяснила Петрова выбор картин для выставки.

"Мы думаем о полноценной выставке. Мы надеемся, что в этот наш приезд мы познакомимся с коллегами, посмотрим пространство и подумаем, как будет выглядеть выставка. У нас соображения есть. Мы бы хотели бы назвать выставку "Кандинский и Россия", — добавила она.

Работы Кандинского и Филонова прибыли в аэропорт Эр-Рияда. Дальше их под охраной полиции повезут на выставку в одну из гостиниц. pic.twitter.com/oNG3dFezfx — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 21 октября 2018 г.

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Кандинский до того, как стать художником, был этнографом, много ездил по северу России, видел много народного искусства, от народного у него во многом пошла его абстракция, рассказывает Петрова. "Мы хотели бы привезти Кандинского и народное искусство, показать работы его современников, а также привезти работы современных российских абстрактных художников, которые стали продолжателями его идеи", — пояснила замгендиректора.

По ее словам, было бы удобно, если бы выставку удалось привезти в декабре или начале января, музей будет обсуждать этот вопрос с Российским фондом прямых инвестиций.