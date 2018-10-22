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Культура

Террористы и Россия: все беды США в книге Билла Клинтона "Президент пропал"

(обновлено: 08:13 22.10.2018)
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© AFP 2018 / Mario Tama Президент США Билл Клинтон во время пресс-конференции в Белом доме. 28 декабря 2000 годаПрезидент США Билл Клинтон во время пресс-конференции в Белом доме. 28 декабря 2000 года
© AFP 2018 / Mario Tama 

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На русском языке вышла книга бывшего президента США Билла Клинтона, написанная в соавторстве с известным американским писателем Джеймсом Паттерсоном. Детективный роман "Президент пропал", изданный в "Эксмо", рассказывает о вымышленном главе Белого дома, на которого сваливаются все возможные проблемы разом — от террористической угрозы до перспективы импичмента.

Не обошлось, конечно, и без спекуляций на тему отношений с Россией, чей коварный президент Дмитрий Черноков, по замыслу авторов, ставит США палки в колеса как на мировой арене, так и во внутренней политике. Книга получила положительные отзывы в западной прессе, американский спутниковый канал Showtime уже приобрел права на экранизацию и приступил к съемкам. РИА Новости публикует отрывок.

© AFP 2018 / Chris KleponisПрезидент США Билл Клинтон в Белом доме, Вашингтон. 18 января 2001 года
© AFP 2018 / Chris Kleponis
Президент США Билл Клинтон в Белом доме, Вашингтон. 18 января 2001 года

Оборачиваюсь к Эрике Битти, директору ЦРУ. Тихая педантичная женщина с короткими седыми волосами и синяками вокруг темных глаз. Шпион до мозга костей, человек-призрак на бессрочной службе. Разведка завербовала ее еще в колледже и отправила в Западный Берлин, где она в 1980-х руководила тайными операциями. В 1987-м Эрику схватили агенты Штази, восточногерманской службы госбезопасности; якобы поймали ее по свою сторону от Стены, с фальшивым паспортом и архитектурными планами их штаба. Ее допрашивали почти месяц, а потом отпустили. Когда Стена пала и Германия объединилась, архивы Штази рассекретили: Эрику жестоко пытали — и ничего не добились.

Начался карьерный рост: она стала одним из ведущих специалистов по России, консультировала Объединенный комитет начальников штабов, руководила операциями ЦРУ в странах бывшего СССР и Варшавского договора. И в конце концов попала в руководство ЦРУ. Избираясь, я пригласил ее главным советником по России. Разговаривает она редко, да и то если обратиться к ней напрямую, но если уж разговоришь, то узнаешь о президенте Дмитрии Чернокове больше, чем он знает о себе сам.

Съемки фильма Профессионал
© Фото предоставлено "Экспонента Фильм"
Киану Ривз в Сибири и русская мафия: в прокат выходит фильм "Профессионал"

— Что думаете, Эрика?— спрашиваю ее.

— Монтехо играет на руку Чернокову. Черноков положил глаз на Центральную Америку с тех самых пор, как стал президентом. Лучшей возможности закрепиться там у него пока еще не было. Монтехо превращается в фашиста, на его фоне "Патриотас" выглядят борцами за свободу, а не марионетками России. Он от и до следует сценарию Чернокова. Монтехо трус и болван.

— Тем не менее — наш трусливый болван, — напоминает Кэти.

Она права. Нельзя пускать в Гондурас марионеток "Патриотас".

Россия будет только рада закрепиться в Центральной Америке.

— Годные варианты вообще есть?— спрашиваю я.

Все молчат.

— Тогда переходим к Саудовской Аравии. Какого хрена там происходит?

Слово берет Эрика Битти:

— Саудовцы арестовали несколько десятков человек, обвинив их в заговоре: мол, покушались на короля Саада ибн Сауда. Вроде бы нашли оружие и взрывчатку. До покушения дело не дошло. Саудовцы сообщают, что убийцы "вышли на финальную стадию" подготовки, но "Аль Мабахит" устроил облавы и массовые аресты.

© Фото : Public domainИцхак Рабин, Билл Клинтон и Ясир Арафат, 13 сентября 1993. Вашингтон
© Фото : Public domain
Ицхак Рабин, Билл Клинтон и Ясир Арафат, 13 сентября 1993. Вашингтон

Сааду ибн Сауду всего тридцать пять, он младший сын бывшего короля. Год назад его отец перетасовал правительство и немало поразил всех, объявив кронпринцем и наследником престола Саада. Тогда многие саудиты огорчились. Не прошло и трех месяцев после возвышения Саада ибн Сауда, как его отец преставился, сделав парня самым молодым королем Саудовской Аравии.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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До сих пор ему приходилось нелегко. Он переусердствовал, используя государственную полицию "Аль Мабахит" — несколько месяцев назад за одну ночь казнил больше десятка инакомыслящих. Неприятно. Однако что я мог поделать? Он нужен мне на престоле страны. В нестабильной Саудовской Аравии наше влияние сильно ослабнет.

— Кто стоит за покушением, Эрика? Иран? Йемен? Или это внутренние дела?

— Никто не знает, сэр. Неправительственные правозащитные организации твердят, что не было никакого заговора, что это лишь предлог для короля избавиться от соперников. Под раздачу попали менее влиятельные члены монаршей семьи. В ближайшее время там будет жарко.

— Наше участие?

— Мы предложили поддержку, но до сих пор нас в дела не посвятили. Ситуация… напряженная.

Беспорядок в самом стабильном регионе Ближнего Востока. А мне приходится решать свои задачи. Только этого не хватало.

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСовместная пресс-конференция президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона в Хельсинки. 21 марта 1997
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Совместная пресс-конференция президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона в Хельсинки. 21 марта 1997

* * *

В половине третьего я снова в Овальном кабинете и говорю по телефону:

— Миссис Копецки, ваш сын был героем. Мы благодарны ему за службу на благо родины. Я молюсь за вас и вашу семью.

— Он любил… любил свою страну, президент Данкан, — дрожащим голосом отвечают мне. — И он верил в свою миссию.

— Я не сомневаюсь…

— Зато я — нет, — перебивает женщина на том конце провода. — Не знаю, что мы там забыли, в тех краях. Неужели они сами не могут разобраться, как управлять своей поганой страной?

Потолочные огни быстро мигают. Да что у нас со светом?

Испытание термоядерного взрывного устройства в США. 1 ноября 1952
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Как мир избежал судного дня: исповедь разработчика ядерного плана США

— Я понимаю, миссис Копецки.

— Зовите меня Маргарет, как все. Можно называть вас Джон?

— Маргарет, — обращаюсь я к матери, которая только что потеряла девятнадцатилетнего сына, — зовите меня, как вам угодно.

— Я знаю, что вы планируете уйти из Ирака, Джон. Так не пора ли прекратить планировать и просто уйти оттуда, к черту?

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