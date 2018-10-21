Лидер "Дюны" рассказал о раке у себя и жены

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена певица Наталья Сенчукова сообщили, что они оба борются с раком кожи. Об этом музыканты рассказали в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Четыре года назад у Сенчуковой появилось небольшое пятно на ноге, врачи поставили ей диагноз "кератоз". Два с половиной года назад похожее пятно появилось на лице Рыбина.

Косметолог, к которому обратился музыкант, с помощью лазера удалил пятно, однако спустя несколько месяцев новообразование возникло опять. Не помогла и повторная процедура удаления.

Артисты сдали гистологический анализ. Когда музыканты находились на отдыхе в Италии, врачи сообщили им, что оба супруга больны раком. Сначала они скрывали диагноз, но затем решили сообщить о своем заболевании, чтобы предупредить об опасности онкологии.

Лечение

"Теперь вы все знаете. У нас рак кожи. И у меня, и у Наташи", — сказал Рыбин.

По словам музыкантов, они уже обратились в медицинский центр и прошли курс лучевой терапии сроком три месяца. Каждый из них за это время успел пройти тринадцать процедур.

В настоящее время Рыбин и Сенчукова ожидают повторного обследования, которое можно будет провести, когда у пары пройдут ожоги после сеансов терапии.

Виктор Рыбин известен как солист и один из основателей музыкальной группы "Дюна", основанной в 1987 году. В 1998 году он женился на певице Наталье Сенчуковой.