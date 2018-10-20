Лидер группы "Дюна" рассказал об онкологическом заболевании

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова признались, что борются с раком. Об этом музыканты рассказали в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

По словам семейной пары, четыре года назад у Сенчуковой обнаружили небольшое пятно на ноге. Певице поставили диагноз "кератоз". Спустя полтора года у Рыбина появились похожие симптомы на лице. Артист обратился к косметологу, посоветовавшему удалить новообразование с помощью лазера. Однако это не помогло, и пятна появились снова.

После медицинского обследования выяснилось, что у Рыбина и Сенчуковой онкология.

"Ребята, у вас проблемы, вас ждет онколог. У вас рак кожи", — сообщил врач.

Артисты рассказали, что уже прошли курс лучевой терапии и ожидают результатов, чтобы пройти повторное обследование.