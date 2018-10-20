Гергиев и Мариинский театр начинают большой гастрольный тур по городам США

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Валерий Гергиев и Мариинский театр начинают большие гастроли по городам США, которые продлятся с 20 октября по 4 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева даст 12 концертов в городах США, а также выступит в Мексике и Великобритании. Также артисты балетной труппы театра примут участие в Фестивале Джорджа Баланчина на сцене Нью-Йоркского Сити-Центра, который пройдет с 31 октября по 4 ноября.

"Это очень крупные и значительные гастроли, где прозвучат и легендарная Седьмая симфония Шостаковича, произведения Брамса, Рихарда Штрауса, и, конечно, громадное количество сочинений русских композиторов — Стравинского, Чайковского, Римского-Корсакова, — сказал Гергиев накануне гастролей. — Мне кажется, что это должны быть очень интересные гастроли. С нами будут выступать Денис Мацуев и Нельсон Фрейре — легендарный бразильский пианист. В Карнеги-холле даже покажем "Щелкунчика" целиком в концертном исполнении. Я думаю, это будет особенный вечер".

Откроет гастрольный тур выступление в Сегестром-центре (Коста-Меса, Калифорния). В программе — произведения Дебюсси и Стравинского.

Следующие два дня маэстро Гергиев и Симфонический оркестр "Мариинки" выступят в Сан-Франциско в Девис-холле. Программа первого вечера целиком посвящена Стравинскому. Прозвучат: Симфония in C, Сюита из балета "Жар-птица", "Фейерверк", "Симфония в трех движениях" и "Каприччио для фортепиано с оркестром". На концерте 22 октября будут исполнены произведения Дебюсси, Малера и Рахманинова. Солировать будет Денис Мацуев.

23 октября маэстро Гергиев встанет за пульт Оркестра Школы Колбурн в Лос-Анджелесе. В этот вечер будут исполнены сочинения Чайковского, Прокофьева. Солировать будет молодой американский виртуоз Доминик Чели.

Наследующий день Гергиев продирижирует сразу двумя коллективами (симфонические оркестры — "Мариинки" и Сан-Диего) на сцене Центра музыки семьи Джейкобс в Сан-Диего. В программе — произведения Глинки, Бородина и Шостаковича.

Заключительный концерт в Калифорнии состоится 25 октября на сцене Большого зала Центра исполнительских искусств Юнеса и Сорайи Назарян (Нортридж). Симфонический оркестр "Мариинки" исполнит монографическую программу, посвященную Стравинскому. Солист — Кристоф Барати.

27октября коллектив Мариинского театра даст концерт в Мексике во Дворце изящных искусств в Мехико. Затем вновь вернется в США, где 28 и 29 октября даст два концерта — в Центре исполнительских искусств Линкольна и на сцене Кауфман-центра (Канзас-Сити). В программе – музыка Дебюсси, Малера, Рахманинова.

Кульминацией гастрольного тура станут два вечера 31 октября и 1 ноября в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В первый вечер Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева исполнит музыку балета "Щелкунчик" Чайковского. В программе второго — сочинения Штрауса и Брамса.

Заключительным концертом гастролей по США станет выступление в Нью-Джерси 3 октября. Прозвучат произведения Дебюсси, Малера и Рахманинова, солист — Мацуев.

Далее Гергиев и оркестр отправятся в Великобританию, где 5 ноября выступят на сцене Кадоган-холла в Лондоне.

С 31 октября по 4 ноября артисты балетной труппы Мариинского театра выступят в США на фестивале Джорджа Баланчина в Нью-Йоркском Сити-Центре. "Мариинка" представит балет "Аполлон" и Pas de deux на музыку Чайковского. В гастролях участвуют ведущие солисты балетной труппы, а также недавние выпускники Академии русского балета им. Вагановой.