Композитор Дэвид Лэнг рассказал, у какой музыки есть шанс стать популярной

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Один из самых исполняемых американских авторов, лауреат Пулитцеровской премии и Grammy Дэвид Лэнг рассказал в интервью РИА Новости, что в жизни он проповедует правду и в музыке тоже — только честная музыка может стать популярной в любом жанре.

Концерт, посвященный творчеству Лэнга, состоится в рамках фестиваля новой музыки Sоund Up 9 ноября в Москве на Трехгорной мануфактуре в зале "Надежда". На концерте будут исполнены все ключевые сочинения Лэнга, в том числе "Страсти по девочке со спичками", за которую он получил Пулитцеровскую премию в 2008 году.

"Я думаю, что любая честная, искренняя музыка может быть популярной. Правда — это то, что я проповедую в своей хоровой музыке, инструментальной, и в своей жизни. Я стал хоровым композитором почти случайно. Я написал свою пьесу "Страсти по девочке со спичками" для a cappella не потому, что я любил хоровую музыку, а потому, что я работал с текстом, и мне нужны были голоса, чтобы оживить его. А потом я обнаружил, что мне нравится писать для хора и вокала в любых сочетаниях, и теперь это стало важной частью моего творчества", — рассказал Лэнг.

Лэнг отметил, что в хоровой музыке между слушателем и музыкой нет никаких инструментов, песня доносится из души исполнителя, обращаясь напрямую ко всем нам.

Иногда это звучит намного эмоциональнее и искренне, чем инструментальное исполнение. Во-вторых, в хоровой музыке нет этой тонкой линии между любителями и профессионалами, в Америке, например, многие профессионалы поют в церквях, с любителями, и это дает ощущение, что хоровой мир — это инклюзивное сообщество, в котором рады всем. Мне это очень нравится!", — добавил Лэнг.

Музыка Дэвида Лэнга — тональна, благозвучна, четко структурирована, лишена пустословия и умничания, при этом невероятно изобретательна. Возможно, поэтому композитор добился почти универсального признания — его музыку исполняют самые авторитетные ансамбли современной музыки, он щедро оценен профессиональными наградами, включая важнейшую для американского композитора — Пулитцеровскую премию, и при этом заработал "Грэмми" и номинацию на "Оскар" за музыку к фильму "Молодость" Паоло Соррентино.

Дэвид Лэнг — один из самых исполняемых американских авторов послевоенного поколения. В его копилке произведения разнообразных жанров — от опер и симфоний, до камерной, вокальной и хоровой музыки. Музыка Лэнга к фильму "Молодость" Паоло Соррентино удостоена премии Grammy и номинации на "Оскар". В 2013 году Лэнг был признан композитором года в США.