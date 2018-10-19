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Культура

Композитор Дэвид Лэнг рассказал, у какой музыки есть шанс стать популярной

(обновлено: 17:27 19.10.2018)
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CC0 / sweetlouise / Ноты. Архивное фото.Ноты. Архивное фото.
CC0 / sweetlouise /

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Один из самых исполняемых американских авторов, лауреат Пулитцеровской премии и Grammy Дэвид Лэнг рассказал в интервью РИА Новости, что в жизни он проповедует правду и в музыке тоже — только честная музыка может стать популярной в любом жанре.

Вид на сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Концерт, посвященный творчеству Лэнга, состоится в рамках фестиваля новой музыки Sоund Up 9 ноября в Москве на Трехгорной мануфактуре в зале "Надежда". На концерте будут исполнены все ключевые сочинения Лэнга, в том числе "Страсти по девочке со спичками", за которую он получил Пулитцеровскую премию в 2008 году.

"Я думаю, что любая честная, искренняя музыка может быть популярной. Правда — это то, что я проповедую в своей хоровой музыке, инструментальной, и в своей жизни. Я стал хоровым композитором почти случайно. Я написал свою пьесу "Страсти по девочке со спичками" для a cappella не потому, что я любил хоровую музыку, а потому, что я работал с текстом, и мне нужны были голоса, чтобы оживить его. А потом я обнаружил, что мне нравится писать для хора и вокала в любых сочетаниях, и теперь это стало важной частью моего творчества", — рассказал Лэнг.

Лэнг отметил, что в хоровой музыке между слушателем и музыкой нет никаких инструментов, песня доносится из души исполнителя, обращаясь напрямую ко всем нам.

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебора Браун (США) во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иногда это звучит намного эмоциональнее и искренне, чем инструментальное исполнение. Во-вторых, в хоровой музыке нет этой тонкой линии между любителями и профессионалами, в Америке, например, многие профессионалы поют в церквях, с любителями, и это дает ощущение, что хоровой мир — это инклюзивное сообщество, в котором рады всем. Мне это очень нравится!", — добавил Лэнг.

Музыка Дэвида Лэнга — тональна, благозвучна, четко структурирована, лишена пустословия и умничания, при этом невероятно изобретательна. Возможно, поэтому композитор добился почти универсального признания — его музыку исполняют самые авторитетные ансамбли современной музыки, он щедро оценен профессиональными наградами, включая важнейшую для американского композитора — Пулитцеровскую премию, и при этом заработал "Грэмми" и номинацию на "Оскар" за музыку к фильму "Молодость" Паоло Соррентино.

Дэвид Лэнг — один из самых исполняемых американских авторов послевоенного поколения. В его копилке произведения разнообразных жанров — от опер и симфоний, до камерной, вокальной и хоровой музыки. Музыка Лэнга к фильму "Молодость" Паоло Соррентино удостоена премии Grammy и номинации на "Оскар". В 2013 году Лэнг был признан композитором года в США.

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