Умер народный артист России Леонид Брусин

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Народный артист России Леонид Брусин умер на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Тверского академического театра драмы.

Артист скончался в Твери после продолжительной болезни. Точная причина смерти пока не известна.

Прощание с актером пройдет 22 октября в здании театра.

Леонид Брусин окончил школу-студию МХАТ в 1966 году. После этого работал в Тамбовском областном драматическом театре, а затем в течение 48 лет — в Тверском областном театре драмы. В 2004 году ему присвоили звание Народного артиста России.

За свою продолжительную карьеру сыграл более 80 ролей в театре, а также снимался в кино. Наибольшую известность артисту принесла роль Викентия в фильме "Королевская регата" (1966).