Мать солиста группы "Нэнси" прокомментировала смерть сына

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мать скончавшегося солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко Елена в телефонном интервью "Пятому каналу" назвала смерть сына неожиданной, однако не пояснила ее причины.

"Все это случилось очень неожиданно", — заявила мать музыканта. Она добавила, что прощание с музыкантом состоится в субботу, 20 октября.

Ранее о скоропостижной кончине 32-летнего Сергея Бондаренко РИА Новости сообщил музыкант Алексей Горбашов. Смерть солиста группы наступила в результате внезапно развившейся болезни, об этом, как передают СМИ, сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

Российско-украинская группа была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году, "Нэнси" можно назвать семейным коллективом. В ней пели отец и сын, а также директор группы — супруга Анатолия Бондаренко и мать Сергея — Елена Бондаренко. Сергей стал фронтменом группы в 2007 году.

В 1990-х годах группа активно выступала на фестивалях на Украине, а в 1996 году на конкурсе "Песня года" в Москве получила звание "Лучшая российская группа". Наибольшую известность команда получила благодаря композиции "Дым сигарет с ментолом", которая была заимствована из украинской народной песни "Платье твое из ситца".

Всего в дискографии группы насчитывается 23 альбома.