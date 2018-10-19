ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Премьера оперы о первом японце в России ждала своего часа 30 лет

(обновлено: 07:21 19.10.2018)
02492
© РИА Новости / Ксения НакаАфиша премьеры оперы о первом японце в РоссииАфиша премьеры оперы о первом японце в России
© РИА Новости / Ксения Нака

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьера в России оперы "Кодаю" – "российской одиссеи" японского моряка, купца, путешественника Дайкокуя Кодаю — ожидала своего часа почти 30 лет, ее готовили к исполнению на церемонии заключения мирного договора в 1990-е годы, сообщил корреспонденту РИА Новости обладатель прав на произведение, глава издательства AOKI Ёсихидэ Аоки.

Форум Таврида завершился рок-оперой про добровольцев
© Фото предоставлено пресс-службой Года добровольца (волонтёра) в России
Форум "Таврида" завершился рок-оперой про добровольцев

30 октября в Москве, в Доме Музыки состоится российская премьера оперы "Кодаю", которая была написана по заказу японской певицы Эйко Аоки и на ее либретто азербайджанским композитором Фархангом Гусейновым. Опера основана на реальных событиях истории японского купца Дайкокуя Кодаю, занесенного на остров Амчитка (сейчас принадлежит США в составе Аляски) в 1782 году и затем проделавшего путь длиной в 10 лет, чтобы доехать до Петербурга через всю Сибирь, добиться аудиенции у Екатерины Второй и с ее помощью вернуться на родину. Екатерина использовала возвращение Дайкокуя Кодаю в Японию как дипломатический повод для снаряжения первого русского посольства во главе с 26-летним поручиком Адамом Лаксманом в закрытую тогда от внешнего мира Японию.

Сюжет

"Это прекрасная история и она много значит с точки зрения дружбы России и Японии. В феврале от художественного руководителя Московского музыкального театра "Амадей" Олега Митрофанова поступило предложение поставить оперу "Кодаю" в Москве. Хотелось бы, чтобы в России узнали эту историю, и чтобы эта премьера способствовала дружбе двух стран", — рассказал Аоки.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму более 200 артистов выступили на фестивале "Опера в Херсонесе"
Для него эта опера и ее премьера на российской сцене – прежде всего, семейная история. Его мать Эйко Аоки, сама оперная певица, долгие годы мечтала об опере, где главным героем был бы японец и чтобы сюжет был посвящен контактам Японии с другой страной.

"Ей хотелось, чтобы у оперы был счастливый конец и чтобы можно было через эту оперу познакомить мир с Японией и ее культурой. Она все время искала такую историю", — вспоминает Аоки.

В конце концов она нашла произведение Кацурагавы Хосю "Услышанное в северных краях" — там описаны подробно все приключения Дайкокуя Кодаю. Плюсом с ее точки зрения было и то, что действие разворачивается в России – стране, богатой на столь любимые ею низкие тембры мужских голосов.

Поиски композитора заняли около 6-10 лет. Им стал азербайджанский композитор, лауреат конкурса "Шелковый путь" Фарханг Гусейнов. На написание им музыки ушло три года. Стихи к ариям были сначала написаны на японском, затем переведены на русский известным в Японии музыкантом и певцом Никитой Ямаситой, а затем они были положены на музыку.

Политика

"Во времена Горбачева стали говорить о том, что Япония и СССР могут заключить мирный договор. И вот пошла речь о том, чтобы исполнить эту оперу на церемонии его подписания. Опера была готова к 1990 году. И вот тогда среди людей в окружении Горбачева, а также в министерстве иностранных дел Японии стали говорить о том, что если это (подписание мирного договора – ред.) произойдет, то для церемонии подписания эта опера очень подходит наилучшим образом. Это было просто обещание на словах, но мать была очень рада, что премьера пройдет в СССР. Это должна была быть мировая премьера оперы", — говорит Аоки.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мединскому предложили создать балет и оперу по мотивам ЧМ-2018
Однако Советский Союз распался, из тех людей, с кем Эйко Аоки общалась при Горбачеве, никого не осталось. Вопрос о премьере в России был закрыт.

В 1993 году опера была показана на 25-летии телевидения "Асахи". Было дано только три спектакля. Но вдруг незадолго до своей смерти, в 2011 году, Эйко Аоки сказала, что мечтает о постановке оперы в России. Осуществить мечту матери взялся Ёсихидэ Аоки.

Спектакль, в котором участвуют российские и японские исполнители Андрей Бреус, Елена Околышева, Елена Семенова и Такако Хираока, включен в программу Перекрестного года России и Японии. В Москве премьера состоится в Доме Музыки 30 октября, а затем опера будет показана в Центре образования "Школа 2030" и в зале Государственной Библиотеки Искусств им. А. П. Боголюбова.

© РИА Новости / Ксения НакаЁсихидэ Доки с афишей премьеры оперы о первом японце в России
© РИА Новости / Ксения Нака
Ёсихидэ Доки с афишей премьеры оперы о первом японце в России
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена