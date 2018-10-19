Премьера оперы о первом японце в России ждала своего часа 30 лет

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьера в России оперы "Кодаю" – "российской одиссеи" японского моряка, купца, путешественника Дайкокуя Кодаю — ожидала своего часа почти 30 лет, ее готовили к исполнению на церемонии заключения мирного договора в 1990-е годы, сообщил корреспонденту РИА Новости обладатель прав на произведение, глава издательства AOKI Ёсихидэ Аоки.

30 октября в Москве, в Доме Музыки состоится российская премьера оперы "Кодаю", которая была написана по заказу японской певицы Эйко Аоки и на ее либретто азербайджанским композитором Фархангом Гусейновым. Опера основана на реальных событиях истории японского купца Дайкокуя Кодаю, занесенного на остров Амчитка (сейчас принадлежит США в составе Аляски) в 1782 году и затем проделавшего путь длиной в 10 лет, чтобы доехать до Петербурга через всю Сибирь, добиться аудиенции у Екатерины Второй и с ее помощью вернуться на родину. Екатерина использовала возвращение Дайкокуя Кодаю в Японию как дипломатический повод для снаряжения первого русского посольства во главе с 26-летним поручиком Адамом Лаксманом в закрытую тогда от внешнего мира Японию.

Сюжет

"Это прекрасная история и она много значит с точки зрения дружбы России и Японии. В феврале от художественного руководителя Московского музыкального театра "Амадей" Олега Митрофанова поступило предложение поставить оперу "Кодаю" в Москве. Хотелось бы, чтобы в России узнали эту историю, и чтобы эта премьера способствовала дружбе двух стран", — рассказал Аоки.

Для него эта опера и ее премьера на российской сцене – прежде всего, семейная история. Его мать Эйко Аоки, сама оперная певица, долгие годы мечтала об опере, где главным героем был бы японец и чтобы сюжет был посвящен контактам Японии с другой страной.

"Ей хотелось, чтобы у оперы был счастливый конец и чтобы можно было через эту оперу познакомить мир с Японией и ее культурой. Она все время искала такую историю", — вспоминает Аоки.

В конце концов она нашла произведение Кацурагавы Хосю "Услышанное в северных краях" — там описаны подробно все приключения Дайкокуя Кодаю. Плюсом с ее точки зрения было и то, что действие разворачивается в России – стране, богатой на столь любимые ею низкие тембры мужских голосов.

Поиски композитора заняли около 6-10 лет. Им стал азербайджанский композитор, лауреат конкурса "Шелковый путь" Фарханг Гусейнов. На написание им музыки ушло три года. Стихи к ариям были сначала написаны на японском, затем переведены на русский известным в Японии музыкантом и певцом Никитой Ямаситой, а затем они были положены на музыку.

Политика

"Во времена Горбачева стали говорить о том, что Япония и СССР могут заключить мирный договор. И вот пошла речь о том, чтобы исполнить эту оперу на церемонии его подписания. Опера была готова к 1990 году. И вот тогда среди людей в окружении Горбачева, а также в министерстве иностранных дел Японии стали говорить о том, что если это (подписание мирного договора – ред.) произойдет, то для церемонии подписания эта опера очень подходит наилучшим образом. Это было просто обещание на словах, но мать была очень рада, что премьера пройдет в СССР. Это должна была быть мировая премьера оперы", — говорит Аоки.

Однако Советский Союз распался, из тех людей, с кем Эйко Аоки общалась при Горбачеве, никого не осталось. Вопрос о премьере в России был закрыт.

В 1993 году опера была показана на 25-летии телевидения "Асахи". Было дано только три спектакля. Но вдруг незадолго до своей смерти, в 2011 году, Эйко Аоки сказала, что мечтает о постановке оперы в России. Осуществить мечту матери взялся Ёсихидэ Аоки.

Спектакль, в котором участвуют российские и японские исполнители Андрей Бреус, Елена Околышева, Елена Семенова и Такако Хираока, включен в программу Перекрестного года России и Японии. В Москве премьера состоится в Доме Музыки 30 октября, а затем опера будет показана в Центре образования "Школа 2030" и в зале Государственной Библиотеки Искусств им. А. П. Боголюбова.