Гитарист группы "Нэнси" назвал причину смерти солиста

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Причиной смерти солиста группы "Нэнси" Сергея стала внезапно развившаяся болезнь. Об этом, как передает РБК, сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

"В больнице умер. Это было внезапно очень", — приводит слова музыканта агентство. О какой именно болезни идет речь, он уточнить не смог.

О смерти 32-летнего Сергея Бондаренко РИА Новости сообщил в минувший четверг музыкант Алексей Горбашов.

Российская и украинская поп-рок группа "Нэнси" создана в 1992 года автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в городе Константиновка Донецкой области. Наибольшую известность команда получила благодаря композиции "Дым сигарет с ментолом". Всего в дискографии группы насчитывается 23 альбома. Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива.