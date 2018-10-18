Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер в возрасте 31-го года, сообщил РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.

"Сергей умер ночью", — сказал собеседник агентства.

Российская и украинская группа "Нэнси" была основана Анатолием Бондаренко в 1992 году. Их первый альбом назывался "Дым сигарет с ментолом", одноименная песня стала самой популярной композицией группы. Всего коллектив записал более 20 альбомов. Сергей Бондаренко, сын основателя коллектива, вошел в состав группы в начале 2000-х.