В Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову

МОСКВА. 18 окт — РИА Новости. Церемония открытия памятника первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову состоялась в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в сквере Ислама Каримова в центре Москвы при участии официальных лиц России и Узбекистана, в том числе первого зампреда совета федерации Николая Федорова, замглавы министерства иностранных дел России Григория Карасина, а также спикера сената парламента Узбекистана Нигматиллы Юлдашева. В церемонии, проходившей под гимны Узбекистана и Российской Федерации, также приняла участие супруга первого президента Узбекистана Татьяна Каримова.

Председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, поблагодарив российского президента, общественность и руководство города Москвы за проявленное уважение к памяти первого президента, отметил тот факт, что памятник открылся в преддверии визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.

"Уверен, что начинающийся визит уважаемого Владимира Владимировича Путина в Узбекистан даст новый импульс дальнейшему развитию многогранного сотрудничества наших стран и народов", — заявил Юлдашев.

По его словам, открытие монумента в столице России — еще одно подтверждение крепнущих узбекско-российских отношений, дружбы и сотрудничества, которые основаны на общей истории, близости культур и тысячах родственных уз, связывающих народы двух стран.

Супруга Каримова, в свою очередь, подчеркнула, что первый президент страны всегда с большой теплотой относился к России, ее народу, русской культуре и литературе.

"Он всегда придавал огромное значение сохранению межнационального и межконфессионального согласия, продвижению дружбы между русским и узбекским народами", — заявила она, также выразив соболезнования в связи с трагическими событиями в городе Керчь.

После церемонии почетные гости возложили цветы к памятнику, который является работой коллектива под руководством британского скульптора Пола Дея.

Ислам Каримов, возглавлявший республику с 1990 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Он был похоронен на родине — в Самарканде. В конце 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеев, занимавший ранее пост премьер-министра.