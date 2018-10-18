ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Историческим событием для Челябинска можно назвать гастроли Большого театра с оперой Джакомо Пуччини "Богема", которые проходят в городе 17-18 октября, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Гастроли столичной труппы стали возможны благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и директором Большого театра Владимиром Уриным. "Он (договор. – Прим. ред.) включает в себя не только наш приезд к вам, но и гастроли в Москве Челябинского театра оперы и балета", – цитирует пресс-служба Урина.

Как отмечается в сообщении, Челябинская область стала первой, договорившейся о долговременном сотрудничестве с главным театром страны. На гастроли в Челябинск приехали солисты, оркестр и хор Большого театра – всего 223 человека. Пресс-служба добавляет, что Большой театр безвозмездно передает декорации и костюмы "Богемы" челябинскому театру – на их основе будет сделана новая постановка оперы уже с челябинской труппой.

"Гастроли Большого театра в Челябинске стали историческим событием для всех южноуральских поклонников театрального искусства. Я надеюсь, что наши артисты, в свою очередь, с достоинством представят свои работы столичным зрителям на Новой сцене Большого театра", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.

Две балетные постановки челябинской труппы – "Кармина Бурана" и "Пахита", а также опера "Риголетто" будут представлены на сцене Большого в июне 2019 года.

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