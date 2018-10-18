Российская участница представила песню для Детского Евровидения — 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россиянка Анна Филипчук опубликовала клип на песню, с которой планирует участвовать в детском песенном конкурсе Евровидение-2018.

Композиция называется "Непобедимы". По задумке режиссера, героиня клипа идет к своей мечте, параллельно встречая подростков с разными судьбами и историями.

Анне Филипчук 13 лет, она родом из Барнаула, но сейчас живет и учится в Москве. С семи лет девочка принимала участие в российских и международных конкурсах, где неоднократно становилась лауреатом. Кроме того, Филипчук — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Детское Евровидение — 2018 пройдет в Белоруссии в ноябре. В нем примет участие рекордное число стран за всю историю конкурса, который проводится с 2003 года.