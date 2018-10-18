Сергей Безруков в день рождения впервые выступит с группой "Крестный папа"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сергей Безруков в день 45-летия 18 октября впервые выступит со своей рок-группой "Крестный папа" в Crocus City Hall, сообщили в пресс-службе Губернского театра, который возглавляет актер.

Известному артисту Сергею Безрукову 18 октября исполняется 45 лет. Свой день рождения он традиционно проводит на сцене, общаясь со своими зрителями. На этот раз поклонников актера ждет музыкальный сюрприз. Художественный руководитель Губернского театра, который в последнее время увлекся рок-музыкой и создал свою рок-группу "Крестный папа", впервые выступит с ней в Crocus City Hall.

"Я очень редко устраиваю юбилейные торжества, и сейчас для меня важна не столько сама дата —45-летие – сколько мой дебют в качестве рок-музыканта. Для меня и моей группы "Крестный папа" это будет премьера, которую я жду с волнением и трепетом. Я очень рад, что хотя бы в 45 лет мне удалось исполнить свою юношескую мечту – собрать свою группу и петь песни, которые написаны специально для меня и созвучны моему мироощущению", — сказал накануне выступления Безруков.

Он подчеркнул, что увлечение музыкой не означает, что он забудет о театре, — он будет продолжать заниматься театром и сниматься в кино.

"Это просто еще одна грань творчества, которая мне безумно интересна, от которой я получаю кайф, драйв – надеюсь, вы это увидите и услышите 18 августа на моем "Безумном дне рождения" в Крокус Сити Холле", — сказал актер.

Помимо песен группы "Крестный папа" в этот вечер прозвучат также песни на стихи Владимира Высоцкого и Сергея Есенина в рок-обработке и исполнении Сергея Безрукова и его коллег, которые в этот день придут поздравить его с днем рождения.