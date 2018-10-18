Сергей Безруков в день рождения впервые выступит с группой "Крестный папа"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Сергей Безруков в день 45-летия 18 октября впервые выступит со своей рок-группой "Крестный папа" в Crocus City Hall, сообщили в пресс-службе Губернского театра, который возглавляет актер.
"Я очень редко устраиваю юбилейные торжества, и сейчас для меня важна не столько сама дата —45-летие – сколько мой дебют в качестве рок-музыканта. Для меня и моей группы "Крестный папа" это будет премьера, которую я жду с волнением и трепетом. Я очень рад, что хотя бы в 45 лет мне удалось исполнить свою юношескую мечту – собрать свою группу и петь песни, которые написаны специально для меня и созвучны моему мироощущению", — сказал накануне выступления Безруков.
"Это просто еще одна грань творчества, которая мне безумно интересна, от которой я получаю кайф, драйв – надеюсь, вы это увидите и услышите 18 августа на моем "Безумном дне рождения" в Крокус Сити Холле", — сказал актер.
Помимо песен группы "Крестный папа" в этот вечер прозвучат также песни на стихи Владимира Высоцкого и Сергея Есенина в рок-обработке и исполнении Сергея Безрукова и его коллег, которые в этот день придут поздравить его с днем рождения.