Бэнкси рассказал, как должна была разрезаться картина "Девочка с шаром"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Известный уличный художник Бэнкси опубликовал на своем сайте видео, в котором рассказал, что на "репетициях" самоуничтожения его картина "Девочка с шаром" разрезалась шредером на полоски полностью, а не частично.
В видео под названием "Разрежь любовь — режиссерская версия" (Shred the Love, the Director's cut) показана вся хронология событий — от конструирования рамы до самоуничтожения картины.
В конце видео появляются слова: "На репетициях срабатывало каждый раз", и показано, как картина полностью разрезается на полоски, которые падают на пол.
Одна из самых известных работ художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1,4 миллиона долларов.
В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски. Уцелела только часть работы.
Позднее Бэнкси опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram видео, где рассказал, что еще несколько лет назад тайно встроил в картину шредер.
Картина "Девочка с воздушным шаром" была выполнена художником в единственном экземпляре в 2006 году. Сразу после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов работу повредил встроенный в раму шредер.
На протяжении всей своей карьеры Бэнкси удается сохранять анонимность. Предполагается, что он родился в Бристоле, поскольку именно в этом городе стали появляться его работы. на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
В 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен лот, владелец которого предлагал назвать настоящее имя Бэнкси. Администрация ресурса сняла лот, поскольку он был нематериальным. Тогда он выставил на продажу клочок бумаги, на котором написано имя художника. В ходе торгов цена достигла почти миллиона долларов. Однако этот лот позднее также был отозван. На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
Почти все произведения Бэнкси имеют политический или социальный подтекст. Художник смело обличает пороки современного общества. "Нужно немало храбрости, чтобы анонимно заявить о себе в западной демократии и потребовать того, во что никто, кроме тебя, не верит - например, мира, справедливости и свободы", - отмечает он в своей книге "Wall and Piece". На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
Творчеству Бэнкси не чужды и иронические мотивы. В 2004 году в Лувре была выставлена его работа с надписью: "В детстве сестра выбрасывала все мои рисунки, а когда, я спрашивал, где они, пожимала плечами и отвечала: "Можно подумать, их когда-нибудь повесят в Лувре". На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
Случай с картиной на аукционе не первая провокация художника, связанная с собственными работами: в 2013 году оригинальные картины с его подписью в течение одного дня продавались в Центральном парке Нью-Йорка за 60 долларов каждая. На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
Художника отличает внимание к деталям. Так он изобразил Стива Джобса в образе мигранта на стене лагеря для беженцев в Кале. Отец Джобса действительно был мигрантом из Сирии. Комментируя свой рисунок, Бэнкси написал, что компания, основанная сыном мигранта платит семь миллиардов долларов налогов.
Бэнкси также не стеснялся открыто насмехаться над покупателями своих работ на аукционах: однажды он прокомментировал очередной ушедший лот на своем сайте, написав "не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это д****о". На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
Несмотря на то, что Бэнкси позиционирует себя как "неуловимый художник-бунтарь", его имя стало одним из наиболее успешных коммерческих арт-проектов современности. На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
Когда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ. На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
За работами художника "охотятся" не только участники аукционов, но и мировые звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс. На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
Поскольку Бэнкси до сих пор удается сохранять свою личность в тайне, некоторые предполагают, что это группа художников, а не один человек. На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
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