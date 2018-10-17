Шоу-бизнес должен стать средством дохода для бюджета России, заявил Бутман

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский шоу-бизнес должен стать средством дохода для бюджета страны, заявил народный артист России Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной II Международному форум-фесту Jazz Across Borders (JAB), который пройдет в рамках VII Культурного форума.

"Мы должны сделать из нашего шоу-бизнеса средство дохода и в нашу казну тоже, потому что это талант, и здесь не надо копать, не надо доставать нефть, не надо делать машины. Вот он: дали парню гитару, вот он сейчас раз – и заработает для своей страны огромное количество денег", — заявил Бутман.

JAB пройдет в северной столице с 16 по 17 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участников форума ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. Форум ежегодно собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

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