Леди Гага сообщила о помолвке

Певица Леди Гага и ее агент Кристиан Карино

Певица Леди Гага и ее агент Кристиан Карино

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага во время церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе подтвердила помолвку со своим 49-летним агентом Кристианом Карино. Об этом сообщает NME.

В своей речи она поблагодарила близких людей за заботу и назвала Карино своим женихом.

По данным издания, Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) и Карино встречаются с начала 2017 года. Долгое время возлюбленным удавалось хранить свои отношения втайне от прессы.

Ранее певица была помолвлена с американским актером Тейлором Кинни, но в 2016 году пара рассталась.

Премию ELLE Women in Hollywood вручают самым влиятельным женщинам Голливуда.