Восставшие из мертвых: зачем "оживляют" знаменитостей

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. На днях стало известно, что популярная британская певица Эми Уайнхаус отправится в концертный тур в 2019 году. Все бы ничего, но она скончалась от передозировки в 2011-м. Фанатам предлагают купить билеты, чтобы посмотреть на цифровую проекцию исполнительницы — под запись ее голоса на сцене будет выступать голограмма. Все больше звезд таким образом посмертно "продолжают" свою карьеру — ездят на гастроли, снимаются в рекламе и даже в кино. РИА Новости разбиралось, кто и как зарабатывает на цифровых копиях знаменитостей.

От Джона Леннона до Мэрилин Монро

Голограммы покойных звезд на Западе не новость, существует даже специальный термин delebs от английского словосочетания dead celebrities, то есть "мертвые знаменитости". Первые подобные опыты проделали еще в нулевых — преимущественно для телевизионной рекламы. Так, уже покинувшие наш мир рокеры Курт Кобейн (Nirvana), Сид Вишез (Sex Pistols) и Джоуи Рамон (Ramones) стали героями ролика обувной марки Dr. Martines.

Чаще всего разрешение на использование образа дают члены семьи — в случае с Куртом Кобейном отчисления за рекламу получает его вдова Кортни Лав. На посмертной славе покойного супруга зарабатывает и Йоко Оно. С ее легкой руки легендарный участник группы The Beatles Джон Леннон, убитый в 1980 году, "снялся" в рекламе видеоигры Rock Band и автомобилей Citroën. В последней также "участвовала" звезда Голливуда Мэрилин Монро, ушедшая из жизни в 1962 году.

Не отстают и сыновья Одри Хепберн, которые не раз сдавали образ звезды "Римских каникул" и "Завтрака у Тиффани" в аренду известным брендам. Так, в 2013 году актриса появилась в рекламе шоколада Galaxy, а до этого снималась в роликах про джинсы, автомобили и чай.

От Тупака до Принса

Чем совершеннее технологии, тем больше способов использовать delebs в коммерческих целях. На смену коротким рекламным роликам с мертвыми знаменитостями пришли полноценные концерты и целые гастрольные туры. В 2012 году на сцену к рэперам Snoop Dogg и Dr. Dre "вышел" Тупак Шакур. Певец, погибший в перестрелке в 1996 году, не только выступил на фестивале Coachella, но и "съездил" в турне.

Неизвестно, как к этому отнесся бы сам рэпер, зато известно, как к голограммам относился еще один недавно "воскресший" американский исполнитель — Принс. При жизни музыкант резко негативно отзывался о проекциях, выражая надежду, что с ним подобного не случится. Однако после смерти Принса в 2016 году его голограмма спела дуэтом с Джастином Тимберлейком в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги "Супербоул-2018".

Хотя преданные фанаты осудили организаторов шоу, мотивация промоутеров понятна — заработать на гастролях звезды, которая не может отменить или сорвать концерт, заболеть или запросить неподъемный гонорар. К тому же "содержать" цифровую голограмму гораздо дешевле, чем удовлетворять райдеры многих музыкантов. Этический аспект меркнет перед экономической целесообразностью.

Среди причин моды на голограммы покойных звезд — повышение престижа мероприятия. Кажется, сегодня уже ни одна церемония не обходится без проекции суперзвезды прошлого — Майкл Джексон выступает на Billboard Music Awards, Уитни Хьюстон поет дуэтом с Кристиной Агилерой в финале американского шоу "Голос", Фредди Меркьюри "воссоединился" с группой Queen на Олимпийских играх в Лондоне.

Возможно, при жизни этих звезд организаторам не удалось бы заполучить их на выступление, так что голограммы сильно упростили задачу. Создается впечатление, что в западном шоу-бизнесе закончились таланты, раз приходится тревожить покойных.

От "Кино" до кино

Несколько лет назад увлечение цифровыми копиями знаменитостей дошло и до России. В 2012 году голограмма лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего в 1990 году, дала часовой концерт на закрытии выставки "Future in Russia" в Санкт-Петербурге. Знакомство с модным ноу-хау не миновало поклонников не только музыкального коллектива, но и искусства кино.

Любовью к звезде объясняют создатели участие в "Звездных войнах" американской актрисы Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса скончалась в 2016 году, не успев досняться в фильме "Звездные войны. Последние джедаи". Тем не менее это не помешает ее появлению в готовящемся к выходу девятом эпизоде.

"Мы отчаянно любили Кэрри. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать другую актрису или моделировать ее на компьютере. С благословения ее дочери Билли мы почтим наследие Кэрри и ее роль Леи в Эпизоде IX с помощью неиспользованных записей, сделанных на съемках Эпизода VII", — заявил режиссер Джей Джей Абрамс.

Помимо "оживления" звезд с помощью спецэффектов, предприимчивые продюсеры берутся и за более амбициозные задачи: доделывают за звезд их работы. Так, на последнем Венецианском кинофестивале показали картину Орсона Уэллса "Другая сторона ветра". Американский режиссер, известный по культовому фильму "Гражданин Кейн", скончался в 1985 году, не закончив ленту, которую снимал почти 15 лет. Стриминговый сервис Netflix выкупил права на картину и завершил ее по записям Уэллса. Критики высоко оценили результат, так что в будущем зрителей могут ждать "новые" фильмы великих режиссеров прошлого.