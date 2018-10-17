РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Восставшие из мертвых: зачем "оживляют" знаменитостей

(обновлено: 09:47 17.10.2018)
014595
Анна Михайлова
© AFP 2018 / Damian DovarganesГолограмма Тупака ШакураГолограмма Тупака Шакура
© AFP 2018 / Damian Dovarganes

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. На днях стало известно, что популярная британская певица Эми Уайнхаус отправится в концертный тур в 2019 году. Все бы ничего, но она скончалась от передозировки в 2011-м. Фанатам предлагают купить билеты, чтобы посмотреть на цифровую проекцию исполнительницы — под запись ее голоса на сцене будет выступать голограмма. Все больше звезд таким образом посмертно "продолжают" свою карьеру — ездят на гастроли, снимаются в рекламе и даже в кино. РИА Новости разбиралось, кто и как зарабатывает на цифровых копиях знаменитостей.

От Джона Леннона до Мэрилин Монро

Голограммы покойных звезд на Западе не новость, существует даже специальный термин delebs от английского словосочетания dead celebrities, то есть "мертвые знаменитости". Первые подобные опыты проделали еще в нулевых — преимущественно для телевизионной рекламы. Так, уже покинувшие наш мир рокеры Курт Кобейн (Nirvana), Сид Вишез (Sex Pistols) и Джоуи Рамон (Ramones) стали героями ролика обувной марки Dr. Martines.

Чаще всего разрешение на использование образа дают члены семьи — в случае с Куртом Кобейном отчисления за рекламу получает его вдова Кортни Лав. На посмертной славе покойного супруга зарабатывает и Йоко Оно. С ее легкой руки легендарный участник группы The Beatles Джон Леннон, убитый в 1980 году, "снялся" в рекламе видеоигры Rock Band и автомобилей Citroën. В последней также "участвовала" звезда Голливуда Мэрилин Монро, ушедшая из жизни в 1962 году.

Не отстают и сыновья Одри Хепберн, которые не раз сдавали образ звезды "Римских каникул" и "Завтрака у Тиффани" в аренду известным брендам. Так, в 2013 году актриса появилась в рекламе шоколада Galaxy, а до этого снималась в роликах про джинсы, автомобили и чай.

От Тупака до Принса

Чем совершеннее технологии, тем больше способов использовать delebs в коммерческих целях. На смену коротким рекламным роликам с мертвыми знаменитостями пришли полноценные концерты и целые гастрольные туры. В 2012 году на сцену к рэперам Snoop Dogg и Dr. Dre "вышел" Тупак Шакур. Певец, погибший в перестрелке в 1996 году, не только выступил на фестивале Coachella, но и "съездил" в турне.

Неизвестно, как к этому отнесся бы сам рэпер, зато известно, как к голограммам относился еще один недавно "воскресший" американский исполнитель — Принс. При жизни музыкант резко негативно отзывался о проекциях, выражая надежду, что с ним подобного не случится. Однако после смерти Принса в 2016 году его голограмма спела дуэтом с Джастином Тимберлейком в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги "Супербоул-2018".

Хотя преданные фанаты осудили организаторов шоу, мотивация промоутеров понятна — заработать на гастролях звезды, которая не может отменить или сорвать концерт, заболеть или запросить неподъемный гонорар. К тому же "содержать" цифровую голограмму гораздо дешевле, чем удовлетворять райдеры многих музыкантов. Этический аспект меркнет перед экономической целесообразностью.

Среди причин моды на голограммы покойных звезд — повышение престижа мероприятия. Кажется, сегодня уже ни одна церемония не обходится без проекции суперзвезды прошлого — Майкл Джексон выступает на Billboard Music Awards, Уитни Хьюстон поет дуэтом с Кристиной Агилерой в финале американского шоу "Голос", Фредди Меркьюри "воссоединился" с группой Queen на Олимпийских играх в Лондоне.

Возможно, при жизни этих звезд организаторам не удалось бы заполучить их на выступление, так что голограммы сильно упростили задачу. Создается впечатление, что в западном шоу-бизнесе закончились таланты, раз приходится тревожить покойных.

От "Кино" до кино

Несколько лет назад увлечение цифровыми копиями знаменитостей дошло и до России. В 2012 году голограмма лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего в 1990 году, дала часовой концерт на закрытии выставки "Future in Russia" в Санкт-Петербурге. Знакомство с модным ноу-хау не миновало поклонников не только музыкального коллектива, но и искусства кино.

Любовью к звезде объясняют создатели участие в "Звездных войнах" американской актрисы Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса скончалась в 2016 году, не успев досняться в фильме "Звездные войны. Последние джедаи". Тем не менее это не помешает ее появлению в готовящемся к выходу девятом эпизоде.

"Мы отчаянно любили Кэрри. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать другую актрису или моделировать ее на компьютере. С благословения ее дочери Билли мы почтим наследие Кэрри и ее роль Леи в Эпизоде IX с помощью неиспользованных записей, сделанных на съемках Эпизода VII", — заявил режиссер Джей Джей Абрамс.

Американская актриса Кэрри Фишер. Архивное фото
© AP Photo / Barry Brecheisen/Invision/AP
Умершая в 2016 году Кэрри Фишер появится в новых "Звездных войнах"

Помимо "оживления" звезд с помощью спецэффектов, предприимчивые продюсеры берутся и за более амбициозные задачи: доделывают за звезд их работы. Так, на последнем Венецианском кинофестивале показали картину Орсона Уэллса "Другая сторона ветра". Американский режиссер, известный по культовому фильму "Гражданин Кейн", скончался в 1985 году, не закончив ленту, которую снимал почти 15 лет. Стриминговый сервис Netflix выкупил права на картину и завершил ее по записям Уэллса. Критики высоко оценили результат, так что в будущем зрителей могут ждать "новые" фильмы великих режиссеров прошлого.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена