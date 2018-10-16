Эксперт рассказал о выставленных на аукцион документах российской истории

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три выставленные на аукционе в Париже документа по русской истории, относящихся к эпохе Гражданской войны, представляют наибольший интерес среди всех лотов: это письма военных и политических деятелей, рассказал РИА Новости замдекана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Андреев.

Ранее в Париже на онлайн-площадке дома Drouot открылись торги аукционного дома Cazo. Аукцион продлится до вечера 29 октября. Среди выставленных на аукцион лотов – различные предметы: от золотых подвесок до важных исторических документов.

По словам Андреева, это письма главы японской военной миссии в России полковника Хитоси Куросавы, главы французской военной миссии во Владивостоке генерала Жана Лаверня и военного агента в Дании генерал-майора Сергея Потоцкого.

Японская интервенция на Дальнем Востоке

По мнению ученого, документы примечательны не только содержащимися в них историческими сведениями, но и оттисками штемпелей на них, что может представлять интерес и для сфрагистов (сфрагистика — специальная историческая дисциплина, изучающая печати и их оттиски).

"Причем каждый из них (документов) ценен в силу разных причин. Прежде всего обращает на себя внимание письмо полковника Хитоси Куросавы, адресованное в штаб Дальневосточной армии. Сама по себе тема письма, несмотря на свой проходной и казусный характер, важна для специалистов по истории японской интервенции на Дальнем Востоке", — сказал собеседник агентства.

В письме содержится информация об инфраструктуре японских войсковых соединений, их дислокации, персональном составе командования, скоординированных действиях с войсковыми соединениями и командным составом подразделений генерал-лейтенанта Григория Семенова.

Андреев также обратил внимание на деталь, относящуюся к делопроизводству японской миссии, и – опосредованно – к делопроизводству Дальневосточной армии.

"Упоминаемый в послании Иннокентий Смолин назван генерал-майором, хотя на момент написания письма – 22 мая 1920 года – он уже примерно месяц, как был возведен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной армией Семеновым в генерал-лейтенанты, о чем Куросава не мог не знать. Налицо интрига, зафиксированная в этом делопроизводственном документе. Документ также ценен оттисками штемпелей, фиксирующих прохождение этого послания", — уточнил историк.

Письма французского генерала

Второй документ — письмо главы французской военной миссии во Владивостоке генерала Жана Лаверня. По словам Андреева, документ дополняет некоторыми деталями малоизученную страницу истории присутствия французских войсковых соединений в Гражданскую войну на Дальнем Востоке, их совместных действий – в частности, не имевших непосредственного отношения к собственно войсковым операциям – с российскими белогвардейскими соединениями.

"Особую ценность представляет групповая фотография офицеров иностранных военных миссий, дислоцированных в то время во Владивостоке, вместе с лицами из командного состава Дальневосточной армии, причем подавляющее большинство изображенных на фотографии людей идентифицируемы. Как и в первом случае, информативны содержащиеся в письме сигиллографические изображения", — добавил собеседник агентства.

Архив Северо-Западной армии

Также, по оценке Андреева, интересно и письмо, в котором военный агент в Дании генерал-майор Сергей Потоцкий сообщает о получении им ящиков с архивом Северо-Западной армии и их последующем перемещении.

"Данная информация значима с точки зрения отслеживания передвижения документального наследия Северо-Западной армии. Данный документ косвенно проливает свет на возможную причастность к этой акции ее последнего командующего Петра фон Глазенапа. Известно, что в апреле 1920 года он находился в Лондоне, а в письме, датированном 18 мая 1920 года, сказано, что Потоцкий получил эти ящики из английской военной миссии, дислоцированной в Копенгагене", — заключил замдекана факультета.