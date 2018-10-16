МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в год своего столетнего юбилея открывает 16 октября выставку "Музыкальный театр. Истоки", сообщили в пресс-службе театра.

Основой экспозиции стали эскизы декораций и костюмов, созданные выдающимися художниками, сотрудничавшими с Оперным театром Константина Станиславского и Музыкальным театром им. Немировича-Данченко до их объединения в 1941 году.

На выставке "Музыкальный театр. Истоки" можно будет увидеть эскизы Исаака Рабиновича, Бориса Матрунина, Петра Вильямса, Мартироса Сарьяна, Владимира Дмитриева, Бориса Эрдмана и других художников, определявших не только облик спектаклей Музыкального театра, но были знаковыми фигурами в искусстве сценографии 20-40-х годов ХХ века.

Экспозиция будет развернута на Страстном бульваре. И это первый для театра опыт создания выставки в открытом пространстве. Страстной бульвар находится в центре Москвы, так что с выставкой смогут познакомиться сотни тысяч москвичей и гостей столицы.

Открытие выставки состоится 16 октября в 14.00 на Страстном бульваре.