В киностудии Алексея Учителя рассказали об интересе к "Матильде" в Европе

КАНН (Франция), 15 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Фильм "Матильда", российская премьера которого состоялась в октябре прошлого года, вызвал большой интерес в Европе, картина продана в 17 странах мира, рассказала руководитель международного отдела киностудии режиссера Алексея Учителя "Рок" продюсер Анна Шалашина.

В понедельник сериал "Матильда" был представлен на международном рынке телевизионного контента MIPCOM в Канне. Сериал, сделанный на основе одноименного фильма, повествует о взаимоотношениях наследника русского престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер.

"Был интерес и со стороны европейских стран, связанный с тем, что наши главные герои, они все-таки европейцы. Ларс Айдингер в Германии очень активно развивает свою карьеру, и Михалина Ольшанска сейчас одна из ведущих польских актрис, поэтому, естественно, очень большой интерес в Европе присутствует", — сказала Шалашина журналистам.

Она отметила, что фильм "Матильда" был продан в 17 странах, в 13 из которых уже вышел в прокат. "Мы готовимся к выходу в Японии 8 декабря. Следующий выход будет в Корее. Проходим цензурный комитет в Китае. У нас еще остался ряд территорий, в которых кино будет работать в том числе кинотеатрах", — добавила Шалашина.

При этом, по ее словам, российских рынок для разработчиков фильма остается приоритетным. "Конечно, ту прибыль, которую мы получаем на российском рынке, она никак не соотносится с международными на данный момент", — пояснила она.

Шалашина указала, что в России прокат "Матильды", по оценкам студии "Рок", прошел достаточно успешно. " Его посмотрели 2,2 миллиона зрителей. Мы собрали больше 550 миллионов рублей, поэтому мы оцениваем это как очень успешный кейс для студии "Рок", — сказала она.

Вместе с тем заявленный бюджет фильма — 25 миллионов долларов.

Фильм, вышедший в прокат в России в октябре 2017 года, вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру 43 жалобы, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, картина оскорбляет память причисленного к лику святых царя и чувства верующих. Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.