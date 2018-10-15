Умер звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников скончался в понедельник, его похоронят 17 октября, сообщил на своей странице в соцсети Facebook лидер коллектива Армен Григорян.

"Дорогие друзья, у нас произошла страшная трагедия. Сегодня, 15 октября, скончался наш звукорежиссёр, Сергей Овсянников, с которым мы проработали практически с начала основания "Крематория", прошли вместе длинный путь, полный музыки, веселья и эмоций! И каждый концерт доставлял удовольствие музыкантам и публике во многом благодаря его блестящей работе", — написал Григорян.

Он отметил, что Овсянников был "скромным, не любил жаловаться, никогда не ныл и был очень стойкой и сильной личностью".

"Похороны Сергея – 17.10. Подробности о месте и времени – позже", — сообщил Григорян.

Рок-группа "Крематорий" была создана в 1983 году, ее хитами стали такие песни, как "Мусорный ветер", "Безобразная Эльза", "Катманду", "Кондратий". По данным сайта группы, Овсянников присоединился к коллективу в 1987 году.