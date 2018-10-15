Боевик "Веном" вторую неделю лидирует в российском прокате

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский фантастический боевик "Веном" с Томом Харди в главной роли лидирует вторые выходные в российском прокате со сборами 386,4 миллиона долларов, сообщил портал kinobusiness.com.

Боевик, снятый по комиксам Marvel, рассказывает о репортере Эдди Броуке, в которого вселяется инопланетное существо, наделяя его нечеловеческой силой. За две недели проката фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей.

На втором месте — новинка проката, триллер Дрю Годдарда "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль", собравший за уикенд 61,1 миллиона рублей.

Анимационный фильм "Пришельцы в доме" занял третье место со сборами более 38 миллионов рублей, всего за две недели проката фильм собрал 94,4 миллиона рублей.

Четвертое место заняла еще одна новинка проката — российский фильм Кирилла Плетнева "Без меня", кассовые сборы которого составили 43 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров американская картина "Человек на Луне" о жизни первого астронавта Нила Армстронга, сборы фильма за выходные составили 36,4 миллиона.