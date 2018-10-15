Международный фестиваль "Урал Опера Балет Фест" открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Первый международный музыкально-театральный фестиваль "Урал Опера Балет Фест" открылся в воскресенье в Екатеринбурге балетной премьерой Екатеринбургского театра оперы и балета "Приказ короля", передает корреспондент РИА Новости.

"Впервые здесь, в стенах Театра оперы и балета, начинается новая традиция, связанная с новым фестивалем, которая, как я надеюсь, получит и достойное продолжение и будет по-настоящему интересна зрителям и тем творцам, которые сейчас готовятся предстать на сцене перед вами, и всем тем, кто просто любит искусство балета, всем тем, для кого это искусство является по-настоящему интересным", — сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он добавил, что губернатор региона Евгений Куйвашев и правительство области поддержали этот фестиваль и будут его поддерживать впредь. На открытие фестиваля приехала вдова первого президента РФ Наина Ельцина. Худрук екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров в ходе церемонии открытия рассказал, что фестиваль создавался при помощи "Ельцин Центра" и лично дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой.

В воскресенье фестиваль открылся постановкой Вячеслава Самодурова "Приказ короля". "Вслед за "Пахитой" (предыдущая постановка Екатеринбургского театра оперы и балета – ред.), театр вновь посвящает балетную премьеру 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа — балетмейстера, который считается создателем классического русского балета. Новая постановка — фантазия по мотивам либретто забытых балетов Петипа. Балет с таким названием Петипа ставил в 1886 году", — говорится в сообщении театра.

"Урал Опера Балет Фест" — международный музыкально-театральный фестиваль, который Екатеринбургский театр оперы и балета впервые проводит с 14 по 21 октября. Фестиваль посвящен новому академическому искусству, метаморфозам, которые переживают сегодня традиционные виды искусства — опера, балет, академическая музыка — и новым формам высказывания, которые возникают на их пересечении.

Тема фестиваля — личность и наследие Мариуса Петипа: в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения. В течение трех десятилетий Петипа возглавлял императорский балет в России, он считается создателем явления под названием "русский классический балет". События фестиваля рассматривают это явление с разных сторон.

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