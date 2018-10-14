В Милане птица испортила пометом картину художника XVII века

РИМ, 14 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Реставрация картины итальянского художника 17 века Филиппо Аббьяти, пострадавшей из-за залетевшей в зал птицы, обошлась властям Милана в 4 тысячи евро, сообщает газета Сorriere della sera со ссылкой на распоряжение мэрии североитальянского города.

От птичьего помета пострадала картина, изображающая Давида с головой Голиафа. Она украшает Зал часов в миланском палаццо Марино и является частью коллекции Кастелло Сфорцеско.

"Налет" на маньеристскую работу произошел еще летом, в сильную жару. По-видимому, птица попала в зал палаццо через открытое окно.

Как сообщает мэрия, птица испортила около 3/4 поверхности холста и верхнюю часть драгоценной рамы, обработанной позолотой.

"Потребовалось немедленное восстановление, потому что органический материал крайне разъедающий", — отмечается в сообщении миланских властей.

Стоимость работ составила 4090 евро. Картина уже возвращена на место.