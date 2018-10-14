Медведев поздравил писателя Владислава Крапивина с юбилеем

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя Владислава Крапивина с 80-летним юбилеем, отметив, что детская литература стала его истинным призванием, сообщается на сайте кабмина.

"Детская литература стала Вашим истинным призванием, а работа с детьми — делом жизни. Однажды Вы сказали, что на планете отчаянно не хватает доброты к ближним. И в своих книгах стараетесь убедить детей и подростков в том, что люди должны быть внимательнее, отзывчивее, милосерднее", — говорится в поздравлении.

По словам Медведева, юные читатели узнают в героях писателя себя, поэтому его книги пользуются популярностью. Он также отметил педагогическую деятельность Крапивина.

"Основанный Вами детский отряд "Каравелла" позволяет сотням ребят получить закалку и раскрыть творческие способности. Уверен, что они вспоминают дни, проведенные здесь, с особой теплотой и благодарностью", — добавил глава правительства.

Владислав Крапивин — советский и российский детско-юношеский писатель. Его книги были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей".