РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Протухшая акула и танцующие трупы: самые отвратительные музеи мира

(обновлено: 08:12 14.10.2018)
04294
© AFP 2018 / Jan Woitas / Dpa Анатомическая выставка реальных человеческих тел Body Worlds в Лейпциге, Германия. 3 июня 2010Анатомическая выставка реальных человеческих тел Body Worlds в Лейпциге, Германия. 3 июня 2010
© AFP 2018 / Jan Woitas / Dpa

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Жареные морские свинки и гнилой сыр с личинками — в Швеции открывается Музей отвратительной еды. РИА Новости вспоминает другие жуткие и неоднозначные выставочные площадки, пользующиеся популярностью в мире.

Музей отвратительной еды

В третьем по величине городе Швеции, Мальмё, собирают экспозицию из 80 самых омерзительных блюд мировой кухни — конечно, с точки зрения европейца, ведь граждане стран, откуда пришли эти яства, считают их деликатесами. Музей отвратительной еды откроется 31 октября, но на сайте и в соцсетях уже представлены некоторые экспонаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Su Callu Sardu or Goat kid’s rennet cheese. It’s called Sardinian Viagra and the taste is described as gasoline and ammonia mixed with wax. #disgustingfood #foodporn

Публикация от Disgusting Food Museum (@disgustingfoodmuseum)

Примечательно, что среди них не только такая экзотика, как рисовая водка с новорожденными мышами, но и распространенный в Киргизии и Казахстане кисломолочный напиток кумыс. Есть здесь и традиционные шведские "мерзости", например консервированная квашеная сельдь — сюрстрёмминг.

Некоторые продукты можно попробовать, но особое внимание уделяется запахам. Часть блюд поместят в герметичные контейнеры и будут регулярно менять, чтобы сохранить "свежесть". Создатель музея Самюэль Уэст гордится, что у них "самый вонючий сыр в мире". За этот титул могут побороться сразу несколько экспонатов музея. Например, козий сычужный сыр и сардинский гнилой сыр с личинками. Протухшая акула из Исландии под названием хаукарль тоже, надо полагать, пахнет впечатляюще.

Музей паразитологии

CC BY-SA 2.0 / Andrés Monroy-Hernández / Japanese parasiteМузей паразитологии в Токио
CC BY-SA 2.0 / Andrés Monroy-Hernández / Japanese parasite
Музей паразитологии в Токио

Единственный в мире музей паразитов находится в Токио. Двухэтажная экспозиция насчитывает около 45 тысяч червей и 300 других паразитов. Музей был основан в 1953 году доктором медицинских наук Сатору Камегай и пополнялся при поддержке государства и частных инвесторов.

Рыбьи головы в Морском музее Рейкьявика
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Зажать нос, закрыть глаза. Почему в Исландии туристов угощают тухлой акулой

На первом этаже размещены отдельные виды паразитов, а на втором — пораженные ими органы людей и животных. Жемчужина коллекции — девятиметровый червь, поселившийся в теле молодого японца. Стоит сразу успокоить чувствительных посетителей — все экспонаты неживые и хранятся в колбах с формалином.

Все же при посещении экспозиции требуется соблюдать правила — не пить и не есть, в том числе конфеты, запрещена даже жвачка. Еще одна особенность музея — сувенирный магазин, где продаются майки, сумки и брелоки с изображением паразитов.

Музей мышьяка

© Фото : Правительство Иркутской областиМузей мышьяка в Свирске
© Фото : Правительство Иркутской области
Музей мышьяка в Свирске

Жуткий музей есть и в России — в маленьком городе Свирске Иркутской области в 2017 году открылся Музей мышьяка. Когда-то здесь располагался металлургический завод, а сегодня экспозиция рассказывает об опасных и полезных свойствах химического элемента.

Для большинства людей мышьяк ассоциируется с ядом, но в наши дни он используется в пиротехнике, электронике, при изготовлении лекарств и бытовой химии. Все же в первом зале посетителям напоминают о средневековых традициях: здесь вы узнаете о самых изощренных способах убийства с помощью мышьяка.

Затем экспозиция рассказывает о методах его производства и роли в промышленности. Последние залы посвящены концу эры использования мышьяка и ликвидации его остатков. Помимо развлечения, музей преследует цель популяризации промышленного туризма и демонстрации успешного опыта утилизации ядовитых отходов.

Музей смерти

© AFP 2018 / Mark RalstonМузей смерти в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Mark Ralston
Музей смерти в Лос-Анджелесе

Необычная для жизнерадостной Калифорнии выставочная площадка есть в Лос-Анджелесе. Музей смерти открылся в 1995 году. Основу коллекции составляют "произведения искусства", созданные серийными убийцами, а также фотографии с мест преступлений и страшных ДТП.

Значительная часть экспозиции — экспонаты на тему загробной жизни. Есть даже комната с погребальными аксессуарами и инструментами для бальзамирования. Отдельный зал посвящен самоубийствам. Посетителям с крепкими нервами покажут видео со смертью реальных людей.

Музей трупов

© AP Photo / Luca BrunoАнатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Милане, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Анатомическая выставка реальных человеческих тел "Body Worlds" в Милане, Италия

Один из самых неоднозначных музеев мира не имеет постоянной площадки. Его создателя — немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса — прозвали Доктор Смерть. В 1977 году он запатентовал особый способ фиксации мертвых тканей анатомическим пластиком, что позволяет очень долго сохранять тело.

Находки, поднятые со дна каналов Дамрак и Рокин в Амстердаме
© Фото : Below the Surface/Harold Strak
Пистолеты, рубли, вставные зубы: музей находок из каналов Амстердама

В 1993 году открылся Институт пластинизации, и Хагенс начал собирать коллекцию тел, завещанных добровольцами или полученных из тюрем и колоний. Музей постоянно пополняется экспонатами, из которых Хагенс создает своеобразные скульптуры — без кожи, но часто с ироническим подтекстом.

Патологоанатом назвал свою коллекцию "Мир тела" и путешествует с ней по разным странам, вызывая противоречивую реакцию. Многие считают это глумлением над усопшими, но доктор готов на собственном примере отстаивать такое "искусство". Он завещал свое тело музею и после смерти станет одним из экспонатов.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена