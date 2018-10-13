Режиссер Красовский решил снять черную комедию о блокаде Ленинграда

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", решил снять черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде, сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются "шесть человек и курица, которую некому приготовить", поскольку кухарку у них "забрали из-за тяжелых времен".

Ситуацию усугубляет тот факт, что младший сын Воскресенских привел голодную девушку, а старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. "До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом", — говорится в описании.

Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его "местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией". При этом он пояснил, что решился на краудфандинг после отказа со стороны "больших студий", поскольку продюсеры не захотели рисковать из-за сочетания темы блокада и "сатиры".

По словам режиссера, съемки планируется начать осенью и завершить зимой.

В фильме, как следует из описания проекта, согласились сняться Ян Цапник, известный по роли в фильме "Гоголь. Вий", а также сын Олега Табакова Павел Табаков и заслуженная артистка России Алена Бабенко.

К настоящему времени сбор средств завершен, при этом из планируемой суммы в 1,5 миллиона рублей удалось привлечь лишь 127 тысяч.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 году с сериалом "Откровения". В 2016 году вышел его первый полнометражный фильм — "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.