Пресс-секретарь "Ленинграда" рассказал о стихе Шнурова о Кокорине и Мамаеве

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Стих лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, посвященный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, является обычной человеческой реакцией на новости, считает гитарист и пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

Шнуров на своей странице в Instagram в пятницу сделал запись, посвященную Кокорину и Мамаеву, назвав ее "одой". В стихотворении, в котором автор в шутку сравнивает спортсменов с былинными богатырями, содержится нецензурная лексика.

"Сергей реагирует на новости, как любой другой человек", — прокомментировал Гугучкин РИА Новости стих Шнурова.

Восьмого октября Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем ведущей с Первого канала, а затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

В четверг Тверской суд Москвы отправил под арест до восьмого декабря форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. На тот же срок арестован и брат Кокорина Кирилл.

Их обвиняют в хулиганстве. Задержанным грозит до семи лет колонии.