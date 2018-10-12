Индийский коллектив "Бхарти Бандху" выступил в Грозном при полном зале

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Выступление индийской группы "Бхарти Бандху" в Грозном вызвало большой интерес у любителей музыки и прошло при полном зале, это связано с тем, что чеченцы традиционно любят и интересуются культурой Индии, сказала РИА Новости начальник отдела искусств и учебных заведений министерства культуры Чечни Роза Ташаева.

"Зал был переполнен, в нем собрались не только любители музыки, но и профессиональные музыканты и исполнители. Всех присутствующих покорили сила и мощь голоса солиста группы Бхарти Бандху, голос был просто изумительный", — сказала Ташаева. По ее словам, группа исполнила пять песен продолжительностью около 20 минут каждая.

"После выступления артистов держали еще полчаса, брали автограф, фотографировались. В Чечне всегда был высокий интерес к индийской культуре, танцам, музыке. Представители Индии и ранее принимали участие в ежегодном Международном фестивале танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном, надеемся, будут и впредь", — подчеркнула Ташаева.

Выступление в Грозном известной индийской группы "Бхарти бандху" стало заключительным в турне индийских артистов в рамках фестиваля Индии в России "Дружба —Дости-2018", который стартовал в Москве в Кремлевском дворце съездовв начале сентября. Коллектив, исполняющий суфийскую музыку и песни на стихи легендарных поэтов-суфиев — Руми, Хафиза, Буллех-Шаха, Амира Хусрова, Хваджа Гулама Фарид, с успехом выступил в Казани, Уфе и Самаре.

Бхарти Бандху и его брат, составляющие основу коллектива из индийского штата Чхаттисгарх, — знаменитые во всем мире исполнители суфийских песен. Они представители уже пятого поколения своей семьи, исполняющие суфийскую музыку. Суфийская музыка — это пропевание песен духовного содержания, сопровождающееся исполнением мелодий на индийской арфе, ситаре, табле, мриданге и других традиционных индийских инструментах. Лидер группы Бхарти Бандху — обладатель награды "Падма Шри" за выдающийся вклад в искусство, участники многочисленных фестивалей,. В России они впервые.

Масштабный фестиваль Индии проходит в 22 городах России. Он продлится до конца марта будущего года. В его рамках запланированы 34 мероприятия. В них примут участие 58 индийских артистов, певцов, танцоров, художников, музыкантов и представителей других творческих профессий.