Новый сезон вокального проекта "Голос" стартует в пятницу на Первом канале

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Новый сезон вокального проекта "Голос" стартует на Первом канале в пятницу, сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Премьера шоу "Голос. Перезагрузка" состоится в 21.30. Наставники "Голоса" в новом сезоне — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак, Баста. Ведущий — Дмитрий Нагиев.

Как отмечают на телеканале, проект начинается с этапа слепых прослушиваний, до которых допущено полторы сотни вокалистов, успешно выдержавших кастинги, продолжавшиеся в Останкино в течение всего лета. На слепых прослушиваниях наставники набирают свои команды по 12 исполнителей в каждой. На стадии "поединков" проект по решению наставников покидает половина участников и в командах остается по шесть человек.

На стадии "нокаутов" команды разбиваются на тройки, из каждой тройки дальше идет только один исполнитель. На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители, а в финале голосуют только они.

"В 7-м сезоне "Голоса" зрители также получат возможность выбрать "Лучшего наставника сезона". Голосовать можно будет на телевизорах с функционалом Hbb TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях "Голос" и "Первый", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ.