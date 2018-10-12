"Монолог для мужчины, женщины или гермафродита": театр, который вас удивит

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. В России начинается сезон театральных фестивалей. Первым открывается "Территория", где спектакли европейских мэтров соседствуют с постановками модных российских режиссеров. РИА Новости составило гид для тех, кто не хочет пропустить самое интересное.

"Территория" — международный фестиваль-школа современного искусства. Это действительно не театр в чистом виде, здесь можно увидеть самые неожиданные спектакли с разных концов России и мира. Главный критерий — актуальность, независимо от жанра. Программа на любой вкус: от авангардных танцевальных шоу до видеоинсталляций и спектаклей в очках виртуальной реальности.

© Фото : пресс-служба фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ / Wonge Bergmann Cцена из спектакля "Ангел смерти" © Фото : пресс-служба фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ / Wonge Bergmann Cцена из спектакля "Ангел смерти"

Особый интерес в программе нынешнего фестиваля, который продлится с 12 по 24 октября, вызывает постановка "Ангел смерти" бельгийского художника, режиссера, драматурга и хореографа Яна Фабра (того самого, чья выставка с чучелами животных в Эрмитаже наделала столько шума). Спектакль представляет собой монолог, написанный Фабром еще в 1996-м. Подзаголовок такой: "Монолог для мужчины, женщины и гермафродита".

Узнать, что скрывается за интригующим названием, смогут немногие — билеты на оба показа раскупили еще летом. Тогда приезд знаменитого бельгийца еще не был омрачен скандалом с обвинениями в домогательствах (от танцоров его театральной компании "Трубляйн"). Также режиссер привез в Москву свою первую книгу, выпущенную на русском языке, с говорящим названием "Я — ошибка".

"Территория" славится и тем, что продвигает талантливых отечественных постановщиков. Так, один из самых популярных молодых российских режиссеров Тимофей Кулябин привозит спектакль новосибирского театра "Красный факел" — "Дети солнца" по пьесе Максима Горького. Билеты на него разлетелись в считаные дни.

А вот москвич Филипп Григорьян представит спектакль в жанре кабаре под названием "Сияние". В основе постановки — 12 песен лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова в аранжировке композитора Игоря Вдовина. Исполнит их актриса Алиса Хазанова.

© Фото : пресс-служба фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ / Екатерина Григорьева Cцена из спектакля "Вагон системы Полонсо". Театральный сериал "Красное колесо" © Фото : пресс-служба фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ / Екатерина Григорьева Cцена из спектакля "Вагон системы Полонсо". Театральный сериал "Красное колесо"

Тем, кто предпочитает более традиционные форматы, стоит заглянуть в "Новое пространство" Театра наций на показы театрального сериала "Красное колесо" по мотивам одноименного романа Александра Солженицына. В одном из эпизодов художественный руководитель "Территории" Евгений Миронов сыграет Ленина.

Вождями коммунизма интересуются и на другом международном фестивале — NET ("Новый европейский театр"), стартующем 1 ноября. "Марксофония" — музыкальный перформанс на текст "Капитала" Карла Маркса. Вокалист Алексей Коханов использует программное произведение как материал для импровизации. На сцене он будет в реальном времени обрабатывать актуальные и спорные фрагменты текста. Авторы называют это "симфонией денег".

© Фото : пресс-служба фестиваля NET Сцена из спектакля "NO43. Грязь" © Фото : пресс-служба фестиваля NET Сцена из спектакля "NO43. Грязь"

NET также предлагает сразу два пластических перформанса. "Грязь" эстонского театра NO99 вдохновлен романами "Мелкий бес" Федора Сологуба и "Возможность острова" Мишеля Уэльбека. "Камилла" хореографа Анны Гарафеевой посвящена жизни французского скульптора и музы Огюста Родена Камиллы Клодель.

Еще одно удивительное действо — спектакль без режиссера, репетиций и декораций — пройдет в кинотеатре "Октябрь". Проекту "Белый кролик, Красный кролик" уже 17 лет. За это время он объединил таких звезд, как Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Джон Херт и Майкл Шеннон. Примечательно, что никто из них не видел пьесу до того, как оказался на сцене. Теперь это испытание пройдут российские актеры. Участники пока не объявлены.

© Фото : пресс-служба фестиваля NET Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов. Спектакль "Теллурия" © Фото : пресс-служба фестиваля NET Владимир Сорокин, Ирина Апексимова и Константин Богомолов. Спектакль "Теллурия"

Ажиотаж среди столичных театралов вызвал новый спектакль Константина Богомолова "Теллурия" по мотивам (в работах данного режиссера это важное уточнение) одноименного романа Владимира Сорокина. Известно, что писатель участвовал в работе над постановкой. В спектакле заняты сразу три поколения актеров Театра на Таганке.

Из зарубежной программы стоит посмотреть постановку швейцарского мэтра Кристофа Марталера "Мы берем это на себя". Режиссер приглашает зрителей в вымышленную реальность, где финансовые мошенники и спекулянты помещены в изолированное от общества "плохое государство" (по аналогии с кризисным термином bad bank, то есть плохой банк, с неликвидными активами).

Также по случаю двадцатилетия фестиваля NET запускает масштабную киноретроспективу: на больших экранах по всей стране впервые покажут записи знаковых постановок за все годы.